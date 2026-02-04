Wie geht's weiter mit dem Schauspielhaus in Chemnitz? Stadt organisiert zweite Infoveranstaltung

Chemnitz - Wie geht es mit dem Schauspielhaus in Chemnitz weiter? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Bürger. Aus diesem Grund organisierte die Stadt eine Informationsveranstaltung, die innerhalb von 24 Stunden ausverkauft war . Das Interesse ist riesig: Aus diesem Grund gibt's nun eine zweite Infoveranstaltung.

Wie geht es weiter mit dem Chemnitzer Schauspielhaus? In einer Informationsveranstaltung will die Stadt zahlreiche Fragen beantworten. © Uwe Meinhold

"Da die erste Veranstaltung am Donnerstag, dem 26. Februar, bereits ausgebucht und die Nachfrage groß ist, wird die Veranstaltung inhaltsgleich wiederholt", teilt das Rathaus mit.

Die zweite Infoveranstaltung zur Zukunft des Schauspielhauses wird am 27. Februar von 17 Uhr bis 19.30 Uhr in der Stadtwirtschaft (Jakobstraße 46) stattfinden.

"Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten ist eine vorherige Anmeldung bis zum 20. Februar erforderlich", so die Stadt. Interessierte sollen sich über das Beteiligungsportal der Stadt Chemnitz oder telefonisch unter der Nummer 0371/4881956 anmelden.

Zu lange solltet Ihr damit allerdings nicht warten: Insgesamt stehen 125 Plätze zur Verfügung. Die Infoveranstaltung am Vortag war nach Bekanntgeben innerhalb von 24 Stunden ausverkauft.