Wie geht's weiter mit dem Schauspielhaus in Chemnitz? Stadt organisiert zweite Infoveranstaltung

Die Stadt Chemnitz organisierte eine zweite Infoveranstaltung zur Zukunft des Chemnitzer Schauspielhauses.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Wie geht es mit dem Schauspielhaus in Chemnitz weiter? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Bürger. Aus diesem Grund organisierte die Stadt eine Informationsveranstaltung, die innerhalb von 24 Stunden ausverkauft war. Das Interesse ist riesig: Aus diesem Grund gibt's nun eine zweite Infoveranstaltung.

Wie geht es weiter mit dem Chemnitzer Schauspielhaus? In einer Informationsveranstaltung will die Stadt zahlreiche Fragen beantworten.
Wie geht es weiter mit dem Chemnitzer Schauspielhaus? In einer Informationsveranstaltung will die Stadt zahlreiche Fragen beantworten.  © Uwe Meinhold

"Da die erste Veranstaltung am Donnerstag, dem 26. Februar, bereits ausgebucht und die Nachfrage groß ist, wird die Veranstaltung inhaltsgleich wiederholt", teilt das Rathaus mit.

Die zweite Infoveranstaltung zur Zukunft des Schauspielhauses wird am 27. Februar von 17 Uhr bis 19.30 Uhr in der Stadtwirtschaft (Jakobstraße 46) stattfinden.

"Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten ist eine vorherige Anmeldung bis zum 20. Februar erforderlich", so die Stadt. Interessierte sollen sich über das Beteiligungsportal der Stadt Chemnitz oder telefonisch unter der Nummer 0371/4881956 anmelden.

Chemnitz: Aus für beliebtes Glühbier auf Chemnitzer Weihnachtsmarkt? Turm-Brauhaus-Chef sauer
Chemnitz Kultur & Leute Aus für beliebtes Glühbier auf Chemnitzer Weihnachtsmarkt? Turm-Brauhaus-Chef sauer

Zu lange solltet Ihr damit allerdings nicht warten: Insgesamt stehen 125 Plätze zur Verfügung. Die Infoveranstaltung am Vortag war nach Bekanntgeben innerhalb von 24 Stunden ausverkauft.

Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) wird an der Infoveranstaltung teilnehmen.
Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) wird an der Infoveranstaltung teilnehmen.  © Ralph Kunz

Darum geht es bei der Infoveranstaltung

Auch ein Theater-Neubau hinter dem Spinnbau ist im Gespräch.
Auch ein Theater-Neubau hinter dem Spinnbau ist im Gespräch.  © Uwe Meinhold

Auch bei der zweiten Veranstaltung werden Bürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos), Bürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (66, parteilos), Dr. Christoph Dittrich (59), Generalintendant der Theater Chemnitz und auch Vertreter einer externen Beratungs- und Planungsagentur dabei sein.

Konkret geht es um die Frage, ob das Schauspielhaus in Chemnitz saniert wird oder ein Neubau auf dem Gelände des Spinnbaus entstehen soll.

Inhalt der Veranstaltung sind die Darstellung der Ausgangslage und die Betrachtung und Vergleiche der beiden Varianten.

Chemnitz: Hier könnt Ihr in Chemnitz für kurze Zeit einen Original-Picasso bewundern - und sogar kaufen!
Chemnitz Kultur & Leute Hier könnt Ihr in Chemnitz für kurze Zeit einen Original-Picasso bewundern - und sogar kaufen!

Dazu soll es eine offene Gesprächsrunde für Fragen und Anregungen und einen Ausblick geben.

Titelfoto: Uwe Meinhold

Mehr zum Thema Chemnitz Kultur & Leute: