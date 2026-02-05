Geld für Kultur: Chemnitzer Stadträte wollen an die Reserve

Am Donnerstag entscheidet der Kulturausschuss in Chemnitz, wer 2026 Geld bekommt und wer mit weniger auskommen muss.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Im Rathaus geht’s am Donnerstag ums Herz der Stadt Chemnitz: die Kultur. Der Kulturausschuss entscheidet, wer 2026 Geld bekommt und wer plötzlich mit weniger auskommen muss.

Die Chemnitzer Filmwerkstatt in Siegmar steht eigentlich vor dem Aus. Kann das Projekt jetzt wieder hoffen?

Denn über allem hängt die pauschale 5-Prozent-Haushaltssperre. Im Topf sind laut Rathaus-Vorlage rund 4,4 Millionen Euro Kulturzuschüsse, nach der Kürzung bleiben etwa 4,2 Millionen.

Umstritten ist dabei ein "Reserve-Topf" von gut 77.000 Euro, den das Rathaus zurückhalten will: "Feuerwehrgeld", wenn kurzfristig Projekte zu kippen drohen.

Genau an diesen Reserve-Topf gehen nun mehrere Fraktionen ran: SPD, Linke, BSW und Grüne wollen umschichten - weg von der Reserve, hin zu konkreten Empfängern.

Auf der Liste stehen unter anderem der Theaterverein Taupunkt, der 10.000 Euro mehr bekommen soll.

Auch die Chemnitzer Filmwerkstatt (+ 5000 Euro) und das Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit (+ 19.000 Euro).

