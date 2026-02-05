Geld für Kultur: Chemnitzer Stadträte wollen an die Reserve
Chemnitz - Im Rathaus geht’s am Donnerstag ums Herz der Stadt Chemnitz: die Kultur. Der Kulturausschuss entscheidet, wer 2026 Geld bekommt und wer plötzlich mit weniger auskommen muss.
Denn über allem hängt die pauschale 5-Prozent-Haushaltssperre. Im Topf sind laut Rathaus-Vorlage rund 4,4 Millionen Euro Kulturzuschüsse, nach der Kürzung bleiben etwa 4,2 Millionen.
Umstritten ist dabei ein "Reserve-Topf" von gut 77.000 Euro, den das Rathaus zurückhalten will: "Feuerwehrgeld", wenn kurzfristig Projekte zu kippen drohen.
Genau an diesen Reserve-Topf gehen nun mehrere Fraktionen ran: SPD, Linke, BSW und Grüne wollen umschichten - weg von der Reserve, hin zu konkreten Empfängern.
Auf der Liste stehen unter anderem der Theaterverein Taupunkt, der 10.000 Euro mehr bekommen soll.
Auch die Chemnitzer Filmwerkstatt (+ 5000 Euro) und das Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit (+ 19.000 Euro).
