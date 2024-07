Endlich Wochenende, aber noch nichts vor? Wir haben sieben Ideen für Euch zusammengestellt

Chemnitz - Vom Spielemarathon bis zur Musicalpremiere gibt es am heutigen Samstag in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben.

Kinder bis einschließlich 14 Jahren erhalten nur in Begleitung von Erwachsenen Eintritt. Gegen die Vorlage eines gültigen Nachweises erhalten Schüler, Studenten, Auszubildende, Teilnehmer am Bundes- und Jugendfreiwilligendienst, Versorgungsempfänger und Schwerbehinderte eine Ermäßigung auf den Eintrittspreis.

Chemnitz - Zum ersten Mal gastiert die Jurassic Expo auch in Chemnitz an der Messe. Dort könnt Ihr Euch 70 verschiedene Dinosaurier ansehen und Euch auf Dino-Hüpfburgen austoben. Außerdem gibt es 100 Prozent bewegliche Dinosaurier aus den USA und viele weitere Attraktionen.

Lengenfeld - Im Freizeitpark Plohn in Lengenfeld (Rodewischer Straße 21) wird die erste mystische Mittsommernacht in dieser Saison gefeiert. Die Fahrgeschäfte sind bis 22 Uhr geöffnet.

Rochlitz - Lust auf knallgelben Fahrspaß? Die Schienentrabis vom Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde fahren an diesem Wochenende wieder. Start der Touren ist an beiden Tagen um 10, 12, 14 und 16 Uhr am Bahnhof in Rochlitz.

Die Fahrten gehen bis nach Wechselburg beziehungsweise Göhren auf den Schienen der früheren Muldentalbahn entlang. Eine Fahrt kostet hin und zurück ab 11 Euro, ermäßigt ab 6 Euro.

Eine Reservierung unter der Telefonnummer 0176/ 84901281 ist nötig.