Endlich Wochenende! Wir haben neun Tipps für Euren heutigen Ausflug

Chemnitz - Langeweile am Wochenende? Nicht mit uns. Bei unseren Ausflugstipps für den heutigen Samstag ist wieder für jeden etwas dabei.

Um 12 Uhr geht es los. Außerdem findet auch das Kids Race statt. Am morgigen Sonntag gibt es dann die Siegerehrung sowie die After Race Party "Beats & Bikes".

Über 1000 Teilnehmer gehen am Chemnitzer Stausee Oberrabenstein an den Start, und Tausende Besucher können sie anfeuern oder sich auf der Händlermeile vergnügen. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis für die ganze Familie.

Chemnitz - An diesem Wochenende findet in Chemnitz das 18. Heavy24 und somit das größte Mountaintainbike-Rennen Deutschlands statt.

Gefeiert wird von 10 bis 19.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Eine Rundfahrt kostet dabei ab 3, Euro, für Kinder bis 14 Jahren 2 Euro.

Am morgigen Sonntag wird der große Spaß im Freibad Gablenz (Am Gablenzer Bad 34a) fortgesetzt. Neben dem Arschbomben-Contest wird es eine Graffitikunst-Mitmachaktion, Schnuppertauchen, Bogenschießen und 80er-Aerobic geben. Der Eintritt kostet 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Chemnitz - Ob es der Wettergott am Ende doch noch gut mit dem Freibad Wittgensdorf (Bahrstraße 7) meint? Am heutigen Samstag lädt das Schwimmbad nämlich von 11 bis 17 Uhr zum Badfest ein.

Chemnitz - Das Kulturhaus Arthur (Hohe Straße 33) präsentiert die Bühnenfassung des bekannten Romans "Die Vermessung der Welt" von Daniel Kehlmann in ihrem Figurentheater Open Air.

Schwarzenberg - An diesem Samstag wird eine Physiotherapie-Praxis in Schwarzenberg zum Hotspot für alle Flohmarkt-Fans aus dem Erzgebirge . Hier finden Trödel-Freunde alles von niedlichen Babyartikeln bis hin zu gemütlichen Kleinmöbeln und Spielware.

Freiberg - Das traditionelle Bergstadtfest in Freiberg ist bereits mitten im Gange. Doch keine Sorge, auch am heutigen Samstag erwartet Euch ein buntes Programm voller lebendigem Brauchtum, einzigartiger Kultur und leckerem Essen in einer bezaubernden Kulisse.

Kinder können sich beim Bungee-Trampolin, im Kinder-Hochseilgarten, im Streichelzoo sowie beim Bogenschießen in der Kinder- und Familienwelt austoben.

Am morgigen Sonntag erwartet Euch unter anderem die große Bergparade mit verlängerter Marschroute.