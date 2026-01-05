"Erzgebirgskrimi" muss warten: Theresa Weißbach gibt Debüt an der Chemnitzer Oper

Chemnitz - Als Försterin wurde Teresa Weißbach (44) im " Erzgebirgskrimi " zum Publikumsliebling. Dieses Jahr ist die aus Stollberg stammende Schauspielerin erstmals auf der Bühne des Chemnitzer Opernhauses zu erleben. Für den überraschenden Rollenwechsel zu einer eigens erschaffenen Figur für die Operette "Der Vogelhändler" musste sogar der Fernsehkrimi zurückstecken.

Teresa Weißbach (44) wird zur Erzählerin bei der Lieblingsoperette von Generalmusikdirektor Benjamin Reiners (42). © Sven Gleisberg

Teresa Weißbach wird die Regieassistentin Irmi Polter spielen und das Publikum erzählend durch die halbszenische Aufführung begleiten.

"Wir bringen ein bisschen Theater ins Theater", umschreibt Generalmusikdirektor Benjamin Reiners (42) die Idee. Die Schauspielerin ist voller Vorfreude: "Irmi ist eine quirlige Person, die das Publikum mit ihrer Begeisterung anstecken wird."

Ihren Anfang nahm die Zusammenarbeit mit dem Theater Chemnitz voriges Jahr passenderweise auf der Opernbühne: "Bei der Europäischen Kulturpreisgala habe ich die Laudatio für Matthias Schweighöfer singend begonnen und den Generalintendanten Christoph Dittrich damit auf die Idee gebracht."

Für die Proben zum Operettenklassiker, die im Mai starten, muss sogar der "Erzgebirgskrimi" warten: "Die Anfrage vom Opernhaus kam vorher, deshalb werde ich ein bisschen später in die Dreharbeiten einsteigen."