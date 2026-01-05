"Erzgebirgskrimi" muss warten: Theresa Weißbach gibt Debüt an der Chemnitzer Oper
Chemnitz - Als Försterin wurde Teresa Weißbach (44) im "Erzgebirgskrimi" zum Publikumsliebling. Dieses Jahr ist die aus Stollberg stammende Schauspielerin erstmals auf der Bühne des Chemnitzer Opernhauses zu erleben. Für den überraschenden Rollenwechsel zu einer eigens erschaffenen Figur für die Operette "Der Vogelhändler" musste sogar der Fernsehkrimi zurückstecken.
Teresa Weißbach wird die Regieassistentin Irmi Polter spielen und das Publikum erzählend durch die halbszenische Aufführung begleiten.
"Wir bringen ein bisschen Theater ins Theater", umschreibt Generalmusikdirektor Benjamin Reiners (42) die Idee. Die Schauspielerin ist voller Vorfreude: "Irmi ist eine quirlige Person, die das Publikum mit ihrer Begeisterung anstecken wird."
Ihren Anfang nahm die Zusammenarbeit mit dem Theater Chemnitz voriges Jahr passenderweise auf der Opernbühne: "Bei der Europäischen Kulturpreisgala habe ich die Laudatio für Matthias Schweighöfer singend begonnen und den Generalintendanten Christoph Dittrich damit auf die Idee gebracht."
Für die Proben zum Operettenklassiker, die im Mai starten, muss sogar der "Erzgebirgskrimi" warten: "Die Anfrage vom Opernhaus kam vorher, deshalb werde ich ein bisschen später in die Dreharbeiten einsteigen."
"Der Vogelhändler" feiert Ende Mai Premiere im Chemnitzer Opernhaus
Einen Satz ihrer Rolle sagt Teresa Weißbach stellvertretend für Benjamin Reiners: "Das ist meine Lieblingsoperette." Der GMD schwärmt: "Es ist geniale Musik, ein Ohrwurm jagt den nächsten. Sie zu dirigieren, steht seit Langem auf meiner Wunschliste."
Premiere wird am 29. Mai sein, danach sind drei weitere Aufführungen im Juni geplant.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg (2)