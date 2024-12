Europäischer Kulturpreis 2025: Für "seine" Katarina Witt reist Brian Boitano nach Chemnitz

Chemnitz - Die Verleihung des renommierten Europäischen Kulturpreises findet 2025 in Chemnitz statt. Zur Gala am 9. Mai im Opernhaus werden zahlreiche Stars erwartet - und die Rückkehr eines Eislauf-Traumpaares.

Grund zur Freude: Katarina Witt (59) erhält den Europäischen Kulturpreis. © Kristin Schmidt

Dass Katarina Witt (59) in ihrer Heimatstadt zu den Preisträgern 2025 zählen wird, hat sie bereits erfahren. Aber (bis jetzt) nicht, wer die Laudatio hält: ihr legendärer Eislauf-Partner!

"Brian Boitano hält die Laudatio, er kommt extra aus den USA eingeflogen", bestätigte Annett Reeder am gestrigen Mittwoch. Sie ist Geschäftsführerin des Europäischen Kulturforums aus Dresden, das die Gala ausrichtet.

Ebenfalls als Laudator dabei und für Kati Witt ein vertrautes Gesicht: Star-Trompeter Till Brönner (53). "Sie wohnen in Berlin Tür an Tür", so Reeder. Brönner ehrt den Weltklasse-Tenor Joseph Calleja (46) aus Malta.

Zu den ziemlich prominenten Preisträgern zählen außerdem Designer Wolfgang Joop (80), der früher in Chemnitz lebende Schauspieler Matthias Schweighöfer (43), Grammy-Preisträger Purple Disco Machine sowie die 80er-Jahre-Popper Alphaville, die gemeinsam mit der Robert-Schumann-Philharmonie auftreten werden.

Für die Chemnitzer Theater ein Stilmix, der sich ergänzt: "Es ist ein Markenzeichen des Orchesters, sehr breit in den Genres aufgestellt zu sein", sagt Generalintendant Christoph Dittrich (58).