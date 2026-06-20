Ein Theaterstück zum Mitmachen: Hier entsteht eine neue Welt aus Papier

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In Chemnitz können sich Kinder und Familien in der interaktiven Erlebniswelt "Paper Planet" ausprobieren. Dabei geht es ums Basteln, Spielen und Kreativsein.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Mal wieder Kind sein und der eigenen Fantasie freien Lauf lassen - eine Theatergruppe aus Australien macht es in Chemnitz möglich. Mit der interaktiven Erlebniswelt "Paper Planet" lädt das Polyglot Theatre noch bis Sonntag zum Basteln, Spielen und Kreativsein ein.

Meg (l.) und Briony vom Polyglot Theatre stehen vor dem Eingang zum Papierwelt.
Meg (l.) und Briony vom Polyglot Theatre stehen vor dem Eingang zum Papierwelt.  © Uwe Meinhold

Der "Paper Planet" ist kein Theaterstück zum Anschauen. Die Welt aus Pappe, Papier und Klebeband entsteht erst durch ihre Besucher.

Wer mitmacht, gestaltet die Landschaft selbst. Erlaubt ist fast alles: reißen, knüllen, falten, kleben und bauen.

"Das ist eine Arbeit für Familien und Kinder. Jeder kann mitmachen - so viel oder so wenig, wie er möchte", erklärt Rainbow Sweeney (47) vom Polyglot Theatre. Die Materialien sind bewusst simpel. "Wir arbeiten nur mit Papier, Pappe und Klebeband."

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Fünf Theaterkünstler begleiten die Besucher, spielen mit den Kindern und reagieren auf ihre Ideen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Musik: "Sie beeinflusst die Energie im Raum", sagt Sweeney.

Mal wirkt sie beruhigend, mal lebendig und verspielt. Sie kann Regen ankündigen, Tag und Nacht hörbar machen oder spontane Aktionen begleiten. "Wenn plötzlich jemand anfängt, Ballett zu tanzen, reagieren wir darauf mit der Musik."

Claudia Acker (47, l.) und Rainbow Sweeny (47) lassen Papier-Wassertropfen fliegen.
Claudia Acker (47, l.) und Rainbow Sweeny (47) lassen Papier-Wassertropfen fliegen.  © Uwe Meinhold
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Unterstützt wird das australische Ensemble von Claudia Acker (47) vom Figurentheater der Theater Chemnitz, die die Künstler begleitet und bei der Übersetzung hilft.

Titelfoto: Uwe Meinhold

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