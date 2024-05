Freier Eintritt nach Postleitzahlen: So feiert ein Chemnitzer Museum seinen Geburtstag

Am Mittwoch können Besucher mit der Postleitzahl 09113 (Schloßchemnitz) kostenlos rein. Am Donnerstag folgen Chemnitzer mit der Postleitzahl 09116 (Altendorf, Flemminggebiet). Der genaue Plan steht unter: smac.sachsen.de .

Das smac feiert sein zehnjähriges Jubiläum. © Ralph Kunz

In Zukunft soll der Museumsbesuch noch besser ergreifbar werden - und zwar buchstäblich. So gibt es beispielsweise ein Ausstellungspodest mit einem Klingenstein und einem Klingenkratzer zum Anfassen.

"Diese Tastmodelle wollen wir schrittweise noch nachrüsten", sagt der stellvertretende Museumsleiter und Kurator Jens Beutmann (55).

Zum zehnjährigen Jubiläum sind im ehemaligen Kaufhaus Schocken nun verschiedene Veranstaltungen geplant. Der "Best of Familientag" am 8. September lädt Interessierte zu Mitmach-Aktionen wie Fingerweben, Bogenschießen oder Wikingerschach ein.

Die Bergbau-Ausstellung "Silberglanz & Kumpeltod", die ab dem 25. Oktober zu sehen ist, gilt gleichzeitig als Jubiläumsausstellung und erstes Highlight der Kulturhauptstadt.