Freundeskreis gründet eigene Genossenschaft in Chemnitz

Geplant sind sieben Wohnungen in unterschiedlicher Größe.

Da Hauskauf und Sanierung, für die sich die Kosten auf mehr als eine Million Euro belaufen, jedoch nicht nur mit Eigenkapital und Fördermitteln zu bewerkstelligen sind, ist es bis dahin noch ein weiter Weg: "Wir hoffen, dass zumindest für die nächste Generation, wenn wir die Kredite getilgt haben, eine niedrige Miete möglich ist", so die Genossenschaft.

In Zukunft will die Genossenschaft mit ihrem Projekt dauerhaft bezahlbare Wohnräume schaffen.

"Wir wollen nicht als Pioniere betrachtet werden", sagen die Mitglieder der Genossenschaft Gemeingut - denn Projekte wie dieses gibt es bereits in Chemnitz. Das Projekthaus Brühl 71 ist ein weiteres Beispiel für gemeinschaftliches Wohnen. Auch hier wohnen Freunde zusammen in einem Haus.

In der Cäcilienstraße in Hilbersdorf entstand 2020 ebenfalls eine Genossenschaft - allerdings eher aus der Not heraus. Als der Eigentümer starb, war unklar, wie es mit dem Haus weitergehen soll.

Die Mieter schlossen sich zusammen, kauften und sanierten gemeinsam das Haus, um langfristig bezahlbaren Wohnraum zu erhalten.