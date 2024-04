Gibt den Ton an: Neuer Generalmusikdirektor für Chemnitzer Theater

Die Bühnen freuen sich auf den renommierten Dirigenten: "Mit seiner großen stilistischen Bandbreite, seinem Ideenreichtum und seiner Abenteuerlust setzt er in Oper und Konzert glanzvolle Akzente", heißt es in einer Pressemitteilung.

In der Stadt ist der 41-Jährige kein Unbekannter: Im vergangenen Herbst leitete er den Ballettabend "Frühlingsrausch". Zudem übernimmt er bereits erste Projekte mit der Robert-Schumann-Philharmonie und der Oper, teilen die Theater Chemnitz mit.

Der gebürtige Duisburger arbeitet aktuell als Generalmusikdirektor in Kiel. Zu bisherigen Stationen seiner Karriere gehören unter anderem Engagements an den Opern in Frankfurt, Leipzig und Graz.