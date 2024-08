24.08.2024 19:00 Große Eröffnung: So sieht "die fabrik chemnitz" von innen aus

Die Fabrik in der Zwickauer Straße feiert am heutigen Samstag Eröffnung. Nach zwei Jahren Bauzeit können die Chemnitzer heute alle Flächen in Benutzung nehmen.

Von Yesmina-Giselle Berndt, Amelie Fromm

Chemnitz - Am heutigen Samstag feiert "die fabrik chemnitz" auf der Zwickauer Straße große Eröffnung. Seit dem frühen Nachmittag zieht es viele neugierige Chemnitzer in die ehemalige Schleifmaschinenfabrik. Malte Ziegenhagen (33) freut sich über die positive Resonanz. © Ralph Kunz Malte Ziegenhagen (33) vom Fabrik-Team freut sich: "Heute ist ein ganz besonderer Tag. Es sind unglaublich viele Leute hier. Wir erwarten fast 3000 Besucher." Nach knapp zwei Jahren Bauphase sind nun alle Flächen geöffnet. Und davon gibt es viele: Fitness-Studio, Bäckerei, Coworking-Space, Mini-Hotel, Rooftop Bar und Basketball-Platz. "Wir versuchen, Arbeit, Freizeit und Leben an einem Ort zusammenzubringen", so Ziegenhagen am Tag der Eröffnung. "Ich freue mich, dass wir der ehemaligen Schleifmaschinenfabrik ein neues Gesicht geben." Im Keller befindet sich ein Fitness-Studio. © Ralph Kunz Auf dem Dach gibt es eine Bar und einen Basketballplatz. © Ralph Kunz Im Erdgeschoss hat eine "Nomad"-Bäckerei eröffnet. © Ralph Kunz Unter den Gästen war auch Bürgermeister Ralph Burghart (55, CDU): "Aus Sicht der Stadt ist die Fabrik ein neuer Leuchtturm, der hier entsteht. Die Botschaft ist: Hier entsteht ein Zentrum, wo sich Leute treffen und Ideen austauschen, die zur Zukunft der Stadt beitragen."

