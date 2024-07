Große Jugendstil-Sammlung wird in Chemnitz ausgestellt

Chemnitz - Anne Kamratowski (65) sammelt seit 60 Jahren Dinge im Jugendstil - Möbel, Schmuck, Alltagsgegenstände, Keramik und vieles mehr. Ihre riesige Sammlung gibt es ab Samstag im Wasserschloss Klaffenbach in Chemnitz zu sehen.

Die Berlinerin Anne Kamratowski (65) hat ihre Jugendstil-Sammlung ins Wasserschloss Klaffenbach gebracht. © Uwe Meinhold

"Mein erstes Exponat habe ich, seit ich etwa fünf Jahre alt bin", erinnert sich die Berlinerin. "Ich habe damals in den Sachen meiner Großtante gewühlt und die schönen Knöpfe aus ihrer Nähkiste rausgefischt. Die durfte ich dann behalten."



Seit sie ein kleines Mädchen war, ist sie Jugendstil-Fan: "Diese Stilrichtung hat etwas Revolutionäres. Mit dem Jugendstil kam damals eine enorme Freiheit", sagt Kamratowski.

"Außerdem ist besonders, dass die Artikel der Stilrichtung alle so schön sind - was richtig Hässliches habe ich im Jugendstil eigentlich noch nicht gefunden." Deswegen trägt die Ausstellung auch den Titel "Schönes".

Ihre Sammlung besteht zum Teil aus Alltagsgegenständen, die sie selbst jahrelang in Gebrauch hatte. "Für mich ist Kunst ein Bestandteil des Lebens - auch mit dem Risiko, dass mal was zu Bruch geht. Nur das, was ich täglich erlebe, ist ja wirklich echt."