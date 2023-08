Große Nachfrage! Sauna-Theater plant Tournee durch die Region

Chemnitz - Es gibt weitere Aufgüsse vom lustigsten "Aufguss" des Jahres: Die gleichnamige Sauna-Komödie des Chemnitzer Fritz-Theaters kommt beim Publikum so gut an, dass Zusatzvorstellungen geplant sind und die Handtuch-Truppe sogar an einem Tourneeplan feilt.

Weil es die Zuschauer heiß finden: Das Fritz-Theater will mit seinem Sauna-Stück auf Tournee gehen. © PR / Fritz Theater

Die Verwechslungskomödie von René Heinersdorff spielt in der Sauna eines Wellnesshotels. In Handtücher ge- und in Missverständnisse verwickelt, kommen dort zwei wellnessende Pärchen zwischen den Saunagängen mehr ins Schwitzen als in der Dampfkabine.

Für die Premiere wählte das Fritz-Theater passenderweise die Golfbadsauna als Kulisse. "Das kam beim Publikum super an", freut sich Theaterleiterin Isabell Weh (40).

Auch die beiden Vorstellungen im Fritz-Theater waren so gut besucht, dass jetzt zwei zusätzliche Aufführungen geplant sind. Parallel dazu wird an einem Tournee-Plan gearbeitet.

"Wir können uns gut vorstellen, mit dem Stück in Saunalandschaften der Region aufzutreten. Dafür wird gerade ein Plan erstellt, in dem Kosten, Dauer und Voraussetzungen für die Spielorte stehen", sagt Isabell Weh.