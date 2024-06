Heute noch nichts vor? Das ist in Chemnitz und Umgebung los

Geyer - In der Westernstadt Old Miners Creek findet an diesem Wochenende das Kinderfest Summertime statt und bietet einiges an Spiel und Spaß für Groß und Klein. Ob Cowboys oder auch Ganoven, alle sind an diesem Wochenende Teil der guten Laune.

Die Tore werden um 10 Uhr geöffnet. Kinder haben freien Eintritt.