Heute noch nichts vor? Wir haben neun Ausflugsideen für Euch

Am heutigen Samstag gibt es wieder viel zu erleben. Von Nachtflohmarkt über Talentgame und Ritterturnier ist in Chemnitz und Umgebung für jeden etwas dabei.

Von Sarah Fuchs

Nachtflohmarkt

Chemnitz - Der Nachtflohmarkt in der Chemnitzer Messe ist mittlerweile ein großes Event mit Kultstatus. Hier bieten Händler an über 150 Ständen ihre Trödelwaren an. Tausende Besucher auf der Jagd nach besonderen Angeboten strömen nachts über den Flohmarkt. Der Flohmarkt hat von 15 bis 23 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro pro Person, für Kinder bis 14 Jahre ist er frei. Parkgebühren kosten ebenfalls 3 Euro.

An über 150 Ständen gibt es in der Chemnitzer Messe wieder viel zu entdecken. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Talentgame

Chemnitz - Die Talentgame ist die einzigartige Verbindung aus Gaming- und Karrieremesse und bietet die Möglichkeit, spielend den neuen Berufsweg kennenzulernen. Jedes teilnehmende Unternehmen bietet an seinem Stand ein Konsolenspiel an, das zusammen mit den Recruitern und Recruiterinnen gezockt werden kann. Dabei könnt Ihr Eure möglichen zukünftigen Kollegen kennenlernen und alles über das Unternehmen erfahren. Die Talentgame geht von 10 bis 18 Uhr und findet in der Galerie Roter Turm (Neumarkt 2) statt. Der Eintritt ist frei. Die Zugangsberechtigung ist ab 12 Jahren.

Amon Richter (23) baut die Playstation für das TAG24-Talentgame im Cinestar am Roten Turm auf. © Ralph Kunz

Kinderfest und Schauspieleröffnung Spinnbau

Chemnitz - Der Chemnitzer Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27) startet mit einem Kinderfest in die neue Spielzeit. Von 15 bis 17.30 Uhr laden die Ensembles des Schauspiels und Figurentheaters zum bunten Eröffnungsfest ein und bieten eine Lesebühne, ein Würfeltheater und viele weitere Mitmachaktionen für Groß und Klein an. Wer selbst einmal die Rolle wechseln möchte, kann an der Verkleidungsstation in Kostüme schlüpfen oder sich an der Fotostation mit Requisiten in Szene setzen. Mit etwas Glück lassen sich am Ende des Tages sogar Theaterkarten gewinnen. Für das leibliche Wohl sorgt die Spinnbar.

Großes Kinderfest zur Spielzeiteröffnung. © PR

Chemnitz swingt 2024

Chemnitz - Der Chemnitzer Jazzclub lädt zu "Chemnitz swingt" ein. Dabei wird ab 17 Uhr im Großen Saal des Kraftwerks (Kaßbergstraße 36) wieder ordentlich geswingt. Mit dabei ist die Jan K. Weiss Band, Jazzcompany Chemnitz sowie das Volker Braun Trio. Der Eintritt kostet ab 5 Euro.

Theater in der Sauna

Chemnitz - Das Golfbad Gesundheitspark begrüßt am heutigen Abend wieder das Fritz Theater in ihrer Sauna. Dort erwartet Euch ein unvergesslicher und außergewöhnlicher Abend mit der Aufführung "Aufguss". Wenige Resttickets gibt es noch. Der Preis liegt bei 80 Euro pro Person (inklusive Buffet). Einlass ist um 18.30 Uhr. Tickets könnt Ihr unter folgender Telefonnummer reservieren: 0371 852205.

Wenn die junge Ehefrau mit dem smarten Personaltrainer flirtet, ist das ein kalter Guss für den Gatten. © PR / Fritz Theater

Im Doppelpack: Münchener Freiheit und Spider Murphy Gang

Zwickau - Die beiden Kultbands Münchener Freiheit und Spider Murphy Gang treten am heutigen Abend auf der Zwickauer Freilichtbühne auf und präsentieren ihre größten Hits. Freut Euch auf einen Abend voll echtem Rock, bei dem natürlich die Hits wie "Ohne Dich (Schlaf ich heut Nacht nicht ein)", "Tausendmal Du" oder "Rock 'n' Roll-Rendezvous" und "Skandal um Rosi" nicht fehlen dürfen. Die Abendkasse ist ab 18 Uhr geöffnet. Tickets gibt es für 64 und 70 Euro. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.

Die Münchener Freiheit (im Bild) gastiert mit der Spider Murphy Gang in Zwickau. © PR

Nacht der Schlösser

Zwickau - Mehrere Schlösser öffnen wieder zur diesjährigen "Nacht der Schlösser" ihre Tore. Mit dabei ist zum Beispiel das Schloss Waldenburg (Peniger Straße 10) mit einem Programm zum Thema "Goldene Jahre". Der Eintritt in den Schlossvorhof ist frei, für das Schloss kostet er 2 Euro. Kinder in Begleitung eines Erwachsenen haben freien Eintritt. Das Schloss Wolkenburg (Am Schloß 3) lockt unter anderem mit dem 2. Steampunk-Treffen und einer Feuershow am Samstag sowie dem Viktorianischen Frühstück am Sonntag. Der Eintritt ist frei.

Das Schloss Wolkenburg lockt unter anderem mit einem Steampunk-Treffen. (Archivbild) © PR/Oliver Göhler

Funkloch Open Air

Kirchberg - An der Freilichtbühne Kirchberg (Borbergweg) steigt von 18 bis 22 Uhr das nächste "Funkloch Open Air". Und das wird diesmal eine gechillte Sommerparty mit Reggae und Ska-Punk. Mit dabei sind die Leipziger Bands Small Town Artists und The Griffins sowie Undankbar aus Chemnitz. Der Eintritt ist frei.



Sport & Spaß am Segel