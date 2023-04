Junge Richterin aus Chemnitz erobert Instagram

Richterin Martina Flade (30) posiert für ein Instagram-Foto. Im Alltag arbeitet sie als Strafrichterin am Amtsgericht Chemnitz. © Maik Börner

Seit September klärt die Juristin aus Chemnitz über allgemeine Rechtsfragen auf und schafft zusätzlich Einblicke in den Arbeitsalltag einer Richterin.



Dort erklärt sie zum Beispiel, dass in vielen Bundesländern der Eigenbedarf von etwa sechs Gramm Cannabis in der Regel bei Ersttätern nicht strafrechtlich verfolgt wird oder dass man beim Fahren auf dem E-Scooter ab 1,1 Promille seinen Führerschein abgeben muss. Mittlerweile hat sie knapp 4700 Follower - Tendenz steigend.

Auf die Idee wurde sie in der Elternzeit von Bekannten gebracht, die immer wieder nach juristischen Ratschlägen gefragt haben. "Ich habe gemerkt, dass bei vielen Menschen juristische Wissenslücken vorhanden sind und wollte mit etwas rechtlicher Allgemeinbildung viele Leute erreichen", sagte die Richterin. Mit dem Hype um ihren Account hatte sie allerdings nicht gerechnet.



Geboren wurde die 30-Jährige in Chomutov (Tschechien), bevor sie mit 14 Jahren in die Nähe von Chemnitz zog. Nach ihrem Studium in Leipzig wurde Martina Flade schnell in Chemnitz tätig.