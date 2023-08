Katzen, Donuts und eine Schließung: Neues aus der Chemnitzer "Wirtschaft"

Nach fünf Jahren heißt es jetzt "vorübergehend geschlossen" an der Eingangstür des Lokals "Herr Ferdinand" in der Hainstraße 49. © Ralph Kunz

Mittendrin in dieser Suche ist die Chefin der "Royal Donuts"-Filiale am Düsseldorfer Platz 1. "Noch ist nichts final entschieden", erklärt Nicole Lehmann (40), die sich beruflich gern verändern möchte. "In drei bis vier Wochen ist es dann soweit, denke ich."

Ob die Filiale dann als Franchise weiter betrieben wird oder nicht, weiß Lehmann noch nicht. Klar sei aber, dass es weiterhin Donuts zu kaufen geben werde.

Eine deutlich drastischere Entscheidung musste jetzt Melitta Urbanc als Betreiberin des Kaffeehauses "Herr Ferdinand" auf dem Sonnenberg treffen. Der Österreicherin mangelt es schlichtweg an Personal. Zuletzt schmiss sie die Küche allein, doch damit lassen sich Niveau und Service nun nicht mehr hochhalten.

Das Kaffeehaus ist seit dem 1. August "vorübergehend geschlossen", wie eine Tafel am Eingang verrät.