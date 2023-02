Kommunismus-Kunst: Chemnitzer "Lobgedichte" sollen restauriert werden

Das Ensemble "Lobgedichte" wurde 1972 von drei Bildhauern erschaffen. © Ralph Kunz

"Mich hat das Denkmal in meiner Jugend etwas befremdet, wenn man zum ersten Mai immer aufmarschieren musste. Aber es ist halt Teil unserer Geschichte", erklärt Stadtrat Volkmar Zschocke (54, Grüne).

Das Ensemble "Lobgedichte" lehnt sich an Verse von Bertolt Brecht an, in denen er dem Kommunismus huldigt.



Das Kunstwerk besteht aus den Stelen "Lob des Kommunismus", "Lob der Partei", sowie den Reliefwänden "Lob des Revolutionärs", "Lob der Dialektik" und "Lob des Lernens". Die Bildhauer Martin Wetzel, Eberhard Roßdeutscher und Jo Jastram hatten das Ensemble entworfen, das heute unter Denkmalschutz steht.

Volkmar Zschocke hatte sich um die Landesmittel für die Restaurierung gekümmert. Die Kosten belaufen sich vorläufig auf circa 150.000 Euro. Alles Weitere muss jetzt auf kommunaler Ebene geklärt werden.