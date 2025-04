Kontaktlos bitte: Erste Chemnitzer Kneipen nehmen kein Bargeld mehr

"Die Bezahlung geht einfach schneller und wir müssen uns keine Sorgen bezüglich Überfällen machen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass wir mehr Trinkgeld bekommen", so Raik Lauckner.

Zwei Lokale auf und am Brühl setzen voll auf dieses Konzept und akzeptieren nur noch Kartenzahlung. Dabei ist die Sicherheit ein Hauptaspekt für diese Entscheidung.

"U Brambory"-Inhaber Josef Šmída (40) sieht nur Vorteile in der Kartenzahlung. © Ralph Kunz

Auch im "U Brambory" können Gäste nur noch bargeldlos zahlen. "Wir möchten inklusiv sein", sagt Josef Šmída (40), der Inhaber der tschechischen Bar.

Er erhält viele positive Reaktionen von seinen Gästen. Viele würden auch schon von selbst fragen, ob sie die Rechnung mit Karte zahlen können.

Für Josef Šmída ist das bargeldlose Bezahlen transparenter, zeitsparender, sicherer und weniger fehleranfällig. "In Deutschland hat jeder ein Konto, anders als zum Beispiel in Tschechien - und trotzdem ist die Zahlungsart hier noch nicht so verbreitet", findet der Barchef.

Für den Wahl-Chemnitzer ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch weitere Lokale sich dem Trend anschließen.