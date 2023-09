Kraftverkehr lässt legendäre FZ-Partys wieder aufleben

"Dieses Gefühl, du hast eine Karte, war unbeschreiblich", erinnert sich Carlowitz, der am 15. September die FZ-Erinnerungsparty organisiert. "In Chemnitz hat unsere Generation kaum die Möglichkeit, gut Party zu machen. Dabei sind die Leute 50plus nicht eingerostet."

Ab 20 Uhr werden sich im Atrium des Kraftverkehrs in der Fraunhofer Straße 60 die DJs von einst am Pult abwechseln. "Dabei sind beispielsweise Uwe Übelhauser und Frank Schulze von 'New Music', 'Tute' und 'Welox'. Auch DJ Geyer will vorbeischauen", so Carlowitz. Einlass ist ab 19 Uhr.

Karten für 25 Euro gibt es unter: kraftverkehr-chemnitz.de/veranstaltungen.