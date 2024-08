Kunst aus dem Computer: Hier wird jeder zum Picasso

Chemnitz - Das Vita-Center in Chemnitz wird zur Kunst-Galerie: Mindestens drei Monate zeigt eine Ausgründung der Hochschule Mittweida atemberaubende "künstliche Kunst", erstellt mit künstlicher Intelligenz (KI). Besucher können auch eigene Bilder kreieren und ausdrucken lassen.

Wenige Eingaben am Touchscreen - schon erscheint ein KI-generiertes Bild mit dem gewünschten Motiv und in jeder Mal- oder Zeichenform.

Vier Bildschirme zeigen fortlaufend fantastische Bilder, vom Astronauten im Gemüsebeet bis zum Zauberer mit Laserschwert. Doch in dieser Shop-Galerie kann jeder selbst zum Künstler werden.

Sina (9) und Valentina (9) sind von ihrer Kreation überzeugt. © Mike Börner

Jetzt noch die Hidy-App herunterladen und die Lieblingsbilder gratis scannen. Schon sind sie im Handy gespeichert. "Die Chemnitzer Firma Dotcom Canvas druckt Bilder auf Wunsch auch aus, als Poster für 39 Euro und auf Leinwand mit Rahmen für 79 Euro", erklärt Jan Lippert. Wer ein Bild kauft, besitzt ein Einzelstück - die Vorlage wird gelöscht.

Kundin Maria Czech (45) ließ sich von den bunten Bildern anlocken: "Eine interessante Idee", fand sie. "In meiner Versicherung nutzen wir auch künstliche Bilder."

Ihre Tochter Sina (9) und Cousine Valentina (9) kreierten derweil am Touchscreen einen "Löwen, der mit Keks in der Großstadt malt". Valentina war vom "eigenen" Werk überzeugt: "Das hätte ich gerne an der Wand".

Der Shop "KI-Kunst-Store.com" am Center-Brunnen ist werktäglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.