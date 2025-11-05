Zahlen, bitte! Alles Wichtige zum neuen Chemnitzer Weihnachtsmarkt

Chemnitz - Bald nun ist Weihnachtszeit! Bevor am Samstag der Festbaum - eine 27 Meter hohe Vogtland-Fichte - auf dem Markt in Chemnitz aufgestellt wird, gab Ordnungsbürgermeister Knut Kunze (55, parteilos) einen Überblick über den Stand der Vorbereitungen. Das müssen wir über den Weihnachtsmarkt 2025 wissen.

Dichtes Getümmel vor festlich geschmückten Buden: Bald ist wieder Weihnachtsmarkt-Zeit rings ums Rathaus. © Kristin Schmidt

Es wird voll auf Neumarkt, Rosenhof und Jakobikirchplatz: "Wir hatten 159 Händler-Bewerbungen und 145 Zuschläge erteilt. Am Ende sind wir bei 138 Ständen gelandet", zählt Knut Kunze auf. Die meisten, genau 112, kommen aus Sachsen, die weiteste Anreise hat auch diesmal ein Händler aus Finnland (1400 Kilometer).

In 15 Buden gibt es neue Betreiber, sie bieten unter anderem Gewürze, Steak-Döner oder Veganes aus der Kartoffel an. Hinzu kommen 20 Stände auf dem Düsseldorfer Platz ("Erzgebirgsdorf") und 26 entlang der Inneren Klosterstraße ("Mittelaltermarkt").

Geöffnet wird der Weihnachtsmarkt von Montag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr sein. Zum Finale des KuHa-Jahres am 28. (Eröffnung: 16 bis 22 Uhr) und 29. November (10 bis 22 Uhr) geht es eine Stunde länger. "Für die Händler sind die längeren Öffnungszeiten freiwillig", so Kunze.

Die Bergparade (29. November, 14 Uhr) wird mit 1100 Teilnehmern und 100 europäischen Gästen größer, die Strecke zudem länger. 15 Uhr findet ein Bergzeremoniell mit Abschlusskonzert auf dem Theaterplatz statt.