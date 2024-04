Langeweile? Nicht mit unseren Ausflugstipps für Chemnitz und Umgebung

Am Ostermontag ist in Chemnitz und Umgebung viel los wie das Eier-Caching im Wasserschloss Klaffenbach oder Ostern in der Miniwelt.

Von Victoria Winkel

Und schon ist der letzte Osterfeiertag da. Wer auch am heutigen Montag noch einmal etwas Spannendes erleben möchte, sollte einen Blick in unsere Ausflugstipps für Chemnitz und Umgebung werfen.

Ostern in der Miniwelt

Lichtenstein - Zum Ostermontag gibt es auch in der Miniwelt (Chemnitzer Straße 43) noch einmal ein buntes Programm für Groß und Klein. Der Osterhase ist dabei und hat einige Überraschungen im Gepäck. Natürlich könnt Ihr auch die Miniaturen - von der Freiheitsstatue in New York über das Opernhaus in Sydney bis zum Pariser Eiffelturm - wie gewohnt besichtigen. Die Miniwelt ist ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 14,50 Euro, Kinder (5 bis 15 J.)/Schüler/Studenten/Schwerbeschädigte zahlen 10 Euro.

In der Miniwelt in Lichtenstein wird auch Ostern gefeiert. © Uwe Meinhold

Ostern auf Schloss Blankenhain

Crimmitschau - Auch im Deutschen Landwirtschaftsmuseum im Schloss Blankenhain (Am Schloss 9) wird Ostern gefeiert. Von 13 bis 16 Uhr heißt es "Osterhasen, Eier und noch mehr". Bei dem Osteraktionstag könnt Ihr basteln und an vielen Mitmachaktionen für Groß und Klein teilnehmen. Im Museum selbst bekommt Ihr einen beeindruckenden Einblick in die ländlichen Lebens- und Arbeitswelten. Das Museum ist ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro, Kinder ab 6 Jahren zahlen 5 Euro.

Beim Osteraktionstag auf Schloss Blankenhain wird unter anderem gebastelt. © annastasiia7/123 RF

Ostergrillen in der Köbe

Penig - Im Naturpark Köbe in Penig (an der B95) wird der Grill zum Frühschoppen angeworfen. Euch erwarten neben kleinen Köstlichkeiten auch Osterüberraschungen. Vielleicht schaut auch der Osterhase oder einer seiner Gehilfen vorbei. Los geht es um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Eggtive Klaffenbach

Chemnitz - Ostereiersuche 2.0: Im Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) könnt Ihr ab 11 Uhr beim Eier-Caching mit GPS auf Ostereiersuche gehen. Wer keine Lust auf die Sucherei hat, kann sich auch beim Kerzenziehen, Laufradrennen (Kinder zwischen 3 und 5 Jahre) und Hüpfspaß austoben. Natürlich ist auch das Schloss für Rundgänge geöffnet. Die Teilnahme an den Osterveranstaltungen ist kostenfrei.

Der Osterhase lädt im Wasserschloss Klaffenbach zur Eiersuche ein. © Ralph Kunz

Ostervolksfest

Plauen - Ab 14 Uhr geht es auf dem Festplatz an der Plauener Festhalle (Äußere Reichenbacher Straße 4) wieder rund beim Oster-Volksfest. Ihr könnt Euch auf einen bunten Mix Fahr- und Erlebnisgeschäften, Los- und Schießbuden freuen. Mit dabei sind Klassiker wie Auto-Scooter und Breakdancer oder dem Kettenflieger.

Beim Ostervolksfest in Plauen gibt es unter anderem einen Auto-Scooter. © tolgaildun/123 RF

April, April - Osterspaziergang mal anders

Lunzenau - Kommt mit auf einen kurzen Rundgang um Schloss Rochsburg (Schlossstraße 1) und haltet Ausschau nach den Kraftpaketen und Kostbarkeiten der Natur. Nach dem Winter geben junge Triebe von wilden Pflanzen die nötige Energie, die man zum Start ins Frühjahr braucht. Der "Osterspaziergang mal anders" beginnt um 14 Uhr am Schloss. Die Teilnahme kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Am Schloss Rochsburg könnt Ihr an einem Osterspaziergang teilnehmen. © Kristin Schmidt

"Trio Muggefugg" auf Burg Kriebstein

Kriebstein - Das "Trio Muggefugg" lädt zum Osterkonzert auf Burg Kriebstein (Kriebsteiner Straße 7) ein. Freut Euch auf heitere und beschwingte Weisen mit Melodien aus der "Dreigroschenoper", von George Gershwin und vielen mehr. Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 23 Euro.

Auf Burg Kriebstein findet ein Osterkonzert statt. © Ralph Kunz

Flugvorführungen in der Falknerei

Plauen - Wer einmal die Könige der Lüfte, die Greifvögel, live erleben will, ist in der Falknerei Herrmann (Reißiger Gewerbering 25) richtig. Bei einer 70-minütigen Vorstellung könnt Ihr Greifvögel wie Falken oder Adler sowie Eulen hautnah erleben und auch etwas über die Geschichte der Falknerei und ihre Bedeutung in der heutigen Zeit erfahren. Die Vorführung beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, Kinder (4 bis 14 Jahre) zahlen 7 Euro, das ermäßigte Ticket für Menschen mit Behinderung kostet 8 Euro.

In der Falknerei Herrmann finden Flugvorführungen statt. © Uwe Meinhold