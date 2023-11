DDR-Jugend zwischen Flöha und Zschopau: Erinnerung eines Chemnitzer Autors

Chemnitz - Eine typische DDR-Jugend in der sächsischen Provinz beschreibt der Chemnitzer Autor Stefan Tschök (66) in seinem neuen Buch "Seestern": Jugendweihe mit drückenden Schuhen, Westfernsehen, Ferienarbeit in der Bauwollspinnerei, nach Dresden trampen, die erste Runde auf dem Moped ...