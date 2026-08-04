Nach 20 Jahren: Chemnitzer Festival macht Schluss
Chemnitz - Am 21. und 22. August wird die Chemnitzer Schlossteichinsel wieder Location für das "Fuego a la Isla"-Festival. Die Veranstaltung feiert in diesem Jahr Jubiläum. Gleichzeitig findet das Kultur-Event in dieser Form zum letzten Mal statt.
Das Festival wurde 2006 ins Leben gerufen und hat sich mittlerweile bei Kultur- und Szene-Gängern fest etabliert.
Doch neben der Ankündigung gibt es eine Nachricht, die Fans traurig machen dürfte: Nach dem zweitägigen Festival ziehen die Veranstalter vorerst einen Schlussstrich.
Der Grund hierfür: ein Generationenwechsel und Geldsorgen.
"Wir möchten und müssen intern umstrukturieren - auch, um den jungen Menschen in unserem Team den Raum für Neues, Eigenes und frische Ideen zu schenken", so die Festival-Leitung.
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"Fuego"-Festival steckt in finanzieller Schieflage
Gleichzeitig steckt das ehrenamtlich organisierte "Fuego"-Festival in einer finanziellen Schieflage: "Technik, Sicherheit, Infrastruktur: Alles ist teurer geworden, und das merken wir schon in diesem Jahr deutlich", heißt es weiter.
Daher wird es das Festival, so wie man es bisher kannte, in diesem Jahr zum letzten Mal geben.
Was nicht bedeutet, dass es gänzlich verschwinden soll. Doch im August lassen es die Veranstalter mit zahlreichen Live Acts und Performances noch einmal krachen.
Infos und Tickets auf: fuegoalaisla.de
Titelfoto: Sven Gleisberg