Nach 20 Jahren: Chemnitzer Festival macht Schluss

Chemnitz - Am 21. und 22. August wird die Chemnitzer Schlossteichinsel wieder Location für das "Fuego a la Isla"-Festival. Die Veranstaltung feiert in diesem Jahr Jubiläum. Gleichzeitig findet das Kultur-Event in dieser Form zum letzten Mal statt.

Das Festival hat sich mittlerweile bei Kultur- und Szene-Gängern fest etabliert. © Ralph Kunz

Das Festival wurde 2006 ins Leben gerufen und hat sich mittlerweile bei Kultur- und Szene-Gängern fest etabliert.

Doch neben der Ankündigung gibt es eine Nachricht, die Fans traurig machen dürfte: Nach dem zweitägigen Festival ziehen die Veranstalter vorerst einen Schlussstrich.

Der Grund hierfür: ein Generationenwechsel und Geldsorgen.

"Wir möchten und müssen intern umstrukturieren - auch, um den jungen Menschen in unserem Team den Raum für Neues, Eigenes und frische Ideen zu schenken", so die Festival-Leitung.