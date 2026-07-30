Diese Acts sind beim Kosmos Opening in Chemnitz

Chemnitz - In diesem Jahr findet erstmals eine Eröffnungs-Show am Vorabend des Kosmos-Festivals statt. Am 28. August lädt die "Kosmos Revue" in die Stadthalle ein . Jetzt haben die Veranstalter das Programm veröffentlicht.

In der Stadthalle findet dieses Jahr das Kosmos-Opening statt. © Kristin Schmidt

Die neue Show soll Musik, Unterhaltung, Gespräche und "überraschende popkulturelle Momente" miteinander verbinden.

Musikalisch stehen unter anderem der Berliner Rapper "Symba", die Münchner Rapperin und Produzentin "Ebow", die Club- und Rap-Künstlerin "sarah4k" sowie die Leipziger Rapperin "Vasil" auf der Bühne.

Für Comedy sorgt unter anderem die Sächsisch-Influencerin Tina Goldschmidt alias "Schnappatmig". Ergänzt wird das Programm durch den Dirigenten, Pianisten und Komponisten Markus Syperek.