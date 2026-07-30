Diese Acts sind beim Kosmos Opening in Chemnitz
Chemnitz - In diesem Jahr findet erstmals eine Eröffnungs-Show am Vorabend des Kosmos-Festivals statt. Am 28. August lädt die "Kosmos Revue" in die Stadthalle ein. Jetzt haben die Veranstalter das Programm veröffentlicht.
Die neue Show soll Musik, Unterhaltung, Gespräche und "überraschende popkulturelle Momente" miteinander verbinden.
Musikalisch stehen unter anderem der Berliner Rapper "Symba", die Münchner Rapperin und Produzentin "Ebow", die Club- und Rap-Künstlerin "sarah4k" sowie die Leipziger Rapperin "Vasil" auf der Bühne.
Für Comedy sorgt unter anderem die Sächsisch-Influencerin Tina Goldschmidt alias "Schnappatmig". Ergänzt wird das Programm durch den Dirigenten, Pianisten und Komponisten Markus Syperek.
Moderiert wird die Revue von Lotta Kummer von der Chemnitzer Band Blond. Für die musikalische Begleitung sorgt DJ Ron.
Tickets gibt es für 25 Euro im Vorverkauf, das Kosmos-Festival am Samstag bleibt kostenfrei.
Titelfoto: Kristin Schmidt