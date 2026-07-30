Friseurinnen eröffnen Boutique in der Chemnitzer City

Chemnitz - Diana Arnegger (44) und Stephanie Gerlach (39) stecken in den letzten Vorbereitungen für die Eröffnung ihres Geschäfts "Die Boutique" in der Inneren Klosterstraße in Chemnitz . Der Schritt zum Laden in der Innenstadt ist dabei ganz bewusst.

Das Geschäft befindet sich in der ehemaligen Galerie von Bernd Weise in der Inneren Klosterstraße. © Uwe Meinhold

Die Unternehmerinnen betreiben bereits einen Friseursalon und verbinden dort schon seit ein paar Jahren Haare und Mode. "Denn wenn man sich beim Friseur einen neuen Kopf gönnt, passt ein neues Oberteil dazu."

Für Arnegger geht es dabei um mehr als das Friseurhandwerk. "Ein guter Friseur sieht das ganze Erscheinungsbild einer Person."

Das Sortiment soll sich bewusst von der Masse abheben. Besondere Teile statt Ware von der Stange. "Wir wollen den Chemnitzern etwas bieten, ohne High End zu sein."

Bislang gibt es ausschließlich Damenmode. "Seitdem klar ist, dass wir die Boutique in der Innenstadt eröffnen, werden wir gefragt, was mit den Herren ist." Da soll noch etwas kommen, verspricht Arnegger.

Die Eröffnung in der Innenstadt hält Arnegger nicht für mutig. Ihrer Meinung nach fehlt es nicht an kaufkräftigen Kunden, sondern am Angebot: "Es gibt in der Innenstadt ein paar tolle Geschäfte, aber für jemanden, der shoppen will, ist das zu wenig."