Chemnitzer Parksommer beendet: So lief die Saison

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Der Chemnitzer Parksommer ging am Sonntag zu Ende. In dieser Saison kamen wieder Tausende Besucher.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Die zehnte Auflage des Chemnitzer Parksommers ist am Sonntag zu Ende gegangen. Vier Wochen lang verwandelte sich der Stadthallenpark nahezu täglich zu einem Ort für Kunst und Kultur.

Die abendlichen Konzerte lockten auch dieses Jahr wieder viele Besucher in den Stadthallenpark.
Die abendlichen Konzerte lockten auch dieses Jahr wieder viele Besucher in den Stadthallenpark.  © Kristin Schmidt

Ein Höhepunkt war die Geburtstagsfeier zum zehnjährigen Jubiläum am Samstag. Trotz des wechselhaften Wetters fanden einige regenfeste Besucher den Weg in den Park und nutzten die Spielangebote, wagten sich an das Rodeo oder stöberten bei der Kostümversteigerung aus dem Fundus der Stadthalle.

Auch Chantale Badalus (22) und Florian Glauche (29) ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen: "Wir mögen solche Verkäufe sehr!"

Durch den Jubiläumstag führte Moderator Gerrard Schueft. Auch für ihn gab es ein besonderes Ereignis: Am Freitag erhielt er einen Pokal für seine 50. Moderation des freitäglichen Poetry-Slams.

Chantale Badalus (22) und Florian Glauche (29) stöberten im Kostümfundus.
Chantale Badalus (22) und Florian Glauche (29) stöberten im Kostümfundus.  © Ralph Kunz
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An den Besucherrekord aus dem KuHa-Jahr mit 33.000 Gästen konnte die Jubiläumsausgabe zwar nicht anknüpfen. Die Marke von 20.000 Besuchern wurde laut C3-Chef Ralf Schulze jedoch auf jeden Fall überschritten.

Titelfoto: Kristin Schmidt

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