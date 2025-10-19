Nächster Halt: Rente! Das war's dann mit den Tatras in Chemnitz

Chemnitz - Tatra-Ade! Die CVAG sortiert die letzten vier Triebwagen des Typs T3D-M samt Beiwagen aus. Zum Abschied durften die Wagen am Sonntag noch mal mit Fahrgästen über die Gleise rattern.

Juliane (31) und Sebastian (37) Rebling sitzen auf Wunsch ihres ältestens Sohnes Henry (6) in der Tram. © Uwe Meinhold

Ronny Kretzschmar (48) reiste extra aus Dresden an, um noch einmal Tatra zu fahren. "Das ist einfach legendär!", so der Straßenbahn-Fan. "Ich bin traurig, dass die Tatra in Rente geht, aber auch froh, dass sie im Museum erhalten bleibt."

Ein kleiner Tram-Fan ist auch Henry (6), der mit seinen Eltern Juliane (31) und Sebastian (37) in der Bahn saß. "Henry hat das Event auf den Anzeigen in der Straßenbahn gesehen - da wollte er unbedingt mitfahren", erklärte seine Mama.

Sie selbst hat gute Erinnerungen an die Tatras: "Ich bin immer mit meiner Oma gefahren - egal wohin! Hauptsache Straßenbahn." Am Sonntag fuhr sie dieselbe Straße wie damals: "Da ist schon Nostalgie dabei."