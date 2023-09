04.09.2023 06:30 697 Neuauflage des DDR-Klassikers "Spuk unterm Riesenrad" feiert Weltpremiere in Chemnitz

"Spuk unterm Riesenrad" war Kult in der DDR. Nun feiert die Reihe in einer Neuauflage Premiere, während des Schlingel-Fests in Chemnitz.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Die Neuauflage der Kult-Reihe "Spuk unterm Riesenrad" wird in Chemnitz Weltpremiere feiern: Das Kinderfilmfestival "Schlingel" präsentiert zum Auftakt den neuen Kinofilm des DDR-Klassikers. Für Katja Paryla (†73) und Stefan Lisewski (†82) wurden Hexe und Riese zu Paraderollen. © PR Die zum Leben erwachten Märchenfiguren waren in der DDR für Generationen Kult: Unvergessen, wie Hexe, Riese und Rumpelstilzchen mit dem Staubsauger abhoben - mit dem Stecker des Haushaltsgerätes in der Nase von Rumpelstilzchen. Regisseur Thomas Stuber wagt eine zeitgemäße Interpretation der Geschichte und lässt die Figuren in einem pleitegegangenen Freizeitpark auferstehen. Anna Schudt (49) gibt die schrullige Hexe, Moritz Führmann (45) den tapsigen Riesen, David Bennet (56) komplettiert das Trio als giftiges Rumpelstilzchen. Die abgehalfterten Geisterbahnfiguren sorgen gemeinsam mit den drei Kindern Tammi, Umbo und Keks für herrliches Chaos. Offizieller Kinostart für den 2022 in Bernburg gedrehten Familienfilm ist Ende November. Chemnitz Kultur & Leute Chemnitzer Sehenswürdigkeiten gibt's jetzt auch zum Ausmalen Chemnitzer Schlingelbesucher können sich den neuen Spuk schon beim Familiensonntag des Festivals am 24. September, 17 Uhr, im CineStar in der Galerie Roter Turm anschauen. Festivaldirektor Michael Harbauer (54) holte zum Schlingelstart die Weltpremiere nach Chemnitz. © Ralph Kunz Die Geisterbahnfiguren auf dem fliegenden Staubsauger sind seit den 1970er Jahren Kult. © PR Die Geisterbahnfiguren Hexe, Riese und Rumpelstilzchen spuken in einer Neuauflage wieder unterm Riesenrad. © MIDEU Films GmbH/Felix Abraham Bei der Premiere sind Hauptdarsteller, Regisseur und Vertreter der Filmcrew anwesend. Der Kartenvorverkauf startet diese Woche am Mittwoch (www.ff-schlingel.de). Dann wird auch das komplette Festivalprogramm vorgestellt.

Titelfoto: MIDEU Films GmbH/Felix Abraham