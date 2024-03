Neuer Standort fürs Musikhaus des Westens in Chemnitz: Doch noch fehlt die Baugenehmigung

Chemnitz - Dieses Projekt schreibt ein Stück Stadtgeschichte weiter: Jens Viertel (52) und Musikhaus-Chef Falk Schuhmann (56) sanieren das alte Kino an der Frankenberger Straße in Chemnitz und richten dort das Musikhaus des Westens ein. "Auf die Räume warten wir sehnsüchtig", sagt Falk Schuhmann.

Zudem vermietet Schuhmann Bühnentechnik (zum Beispiel für das Ballonfest in Oberrabenstein), bietet Licht- und Ton-Schulungen für Musiker und DJs an.

Für rund eine halbe Million Euro will er die 220 Quadratmeter große Villa sanieren. Dann könnte das Musikhaus des Westens einziehen, das seit 2022 in einem Hinterhaus auf 40 Quadratmetern total beengt auf den Umzug wartet.

Blick ins Musikhaus in der Weststraße: Gerda Schulze (r.) war die Tochter des Firmengründers Fritz Hädrich und Inhaberin bis 1990. © privat

Das Musikhaus des Westens (MdW) ist das älteste Musikhaus in Chemnitz. 1910 von Fritz Hädrich in der Fritz-Reuter-Straße eröffnet, wurde es 1945 ausgebombt.

Hädrich baute sein Lebenswerk wieder auf mit Läden in der Moritz-, danach Weststraße. In den 70er-Jahren übernahm Tochter Gerda Schulze den Laden. Warum es Musikhaus des Westens hieß, ist nicht sicher. Es könnte mit dem Standort Weststraße oder mit dem berühmten KaDeWe in Berlin zusammenhängen.

Zur Wende wollte Gerda Schulze aus Altersgründen schließen. Da ergriff ein junger Kunde die Initiative: Falk Schuhmann, damals 23, Rundfunk- und TV-Techniker, Schlagzeuger im Jugendblasorchester im Pionierhaus und Discotechniker (DJ), wollte seinen Lieblingsladen nicht sterben lassen. "Dort hatte ich meine erste Schallplatte von Smokie gekauft, später Puhdys und Status Quo."