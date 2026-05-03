Neuer Trend in Chemnitz: Laufen wie gemalt

Chemnitz - Das ist mal eine kreative Sportidee! Kilian Tasche (34), Vivien Never (46) und Matteo Michel (47) bringen Chemnitzern laufend ihre eigene Stadt näher: in Form von Strecken, die jeweils eine Figur abbilden – gern jahreszeitlich passend. Als Osterhase, Murmeltier, Adventskerze, Glücksklee oder eine Uhr zur Zeitumstellung.

Von Elefant bis Schnecke (v.l.): Matteo Michel (47), Kilian Tasche (34) und Vivien Never (46) laufen gern nach Motiven. © Kristin Schmidt

"Darauf gekommen sind wir durch eine Laufstrecke, die zufällig aussah wie ein Elefant, als wir sie nach dem Training auf der Strava-App angeschaut haben", erzählt Kilian Tasche, der seitdem immer neue Motive für Lauf-Figuren erstellt.

"Beim Laufen der Strecken haben wir festgestellt, dass wir auf diese Art in Ecken von Chemnitz kommen, die wir noch nie gesehen haben."

Mittlerweile teilen die drei ihre kreativen Touren gern mit anderen – und lassen die Mitläufer unterwegs raten, welches Motiv die Streckenführung ergibt. Am Ende wird das Geheimnis gelüftet. Tasche: "Zwischen zehn und dreißig Leute von Jung bis Alt sind inzwischen bei unseren 'Run the unseen'-Läufen dabei."

Die meisten Strecken sind zwischen zehn und 15 Kilometer lang. Die verrückteste Tour starteten die Bilder-Läufer zur Zeitumstellung: Nachts zwischen zwei und drei Uhr trabten sie symbolisch eine Uhr.