Chemnitz ehrt seine Sportler des Jahres

Chemnitz - Einen Abend voller Gänsehaut und Überraschungen erlebten die 550 Gäste beim Sport Chemmy im Kraftverkehr Chemnitz . Turnerin Karina Schönmaier (20), Dreispringer Max Heß (29) und die Basketballer der Niners sind die Sportler des Jahres 2025.

Chemmy-Gewinnerin Karina Schönmaier (20) zeigte ihr Können auf der Bühne im Kraftverkehr. © Peggy Schellenberger

Kurz hatte Karina Schönmaier wackelige Knie, als sie völlig überraschend von ihrer Mutter Tatjana den Sport Chemmy als "Sportlerin des Jahres" überreicht bekam.

"Ich habe nichts geahnt! Ich dachte, sie sitzt zu Hause und ich berichte ihr später, wie es war", rang die Turnerin vom TuS 1861 Altendorf mit ihren Emotionen. Es ist die erste Chemmy-Trophäe für die 20-Jährige, die 2025 in Leipzig Europameisterin im Sprung und Mixed wurde.

Dreispringer Max Heß (29) "sprang" zum dritten Mal als Sportler des Jahres auf die große Bühne. Im vergangenen Jahr holte er den neunten Titel bei den Deutschen Meisterschaften und wurde Vize-Europameister in der Halle.

Auch er staunte nicht schlecht, als er von Moderator René Kindermann (50) erfuhr, wer ihm den Chemmy überreichte: Heike Drechsler (61), Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung, war zweifellos der Stargast des Gala-Abends.