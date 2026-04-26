Chemnitz ehrt seine Sportler des Jahres

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Ein emotionaler Abend: In Chemnitz wurden die Sportler des Jahres 2025 geehrt – darunter Karina Schönmaier, Max Heß und die Niners.

Von Peggy Schellenberger

Chemnitz - Einen Abend voller Gänsehaut und Überraschungen erlebten die 550 Gäste beim Sport Chemmy im Kraftverkehr Chemnitz. Turnerin Karina Schönmaier (20), Dreispringer Max Heß (29) und die Basketballer der Niners sind die Sportler des Jahres 2025.

Chemmy-Gewinnerin Karina Schönmaier (20) zeigte ihr Können auf der Bühne im Kraftverkehr.
Chemmy-Gewinnerin Karina Schönmaier (20) zeigte ihr Können auf der Bühne im Kraftverkehr.  © Peggy Schellenberger

Kurz hatte Karina Schönmaier wackelige Knie, als sie völlig überraschend von ihrer Mutter Tatjana den Sport Chemmy als "Sportlerin des Jahres" überreicht bekam.

"Ich habe nichts geahnt! Ich dachte, sie sitzt zu Hause und ich berichte ihr später, wie es war", rang die Turnerin vom TuS 1861 Altendorf mit ihren Emotionen. Es ist die erste Chemmy-Trophäe für die 20-Jährige, die 2025 in Leipzig Europameisterin im Sprung und Mixed wurde.

Dreispringer Max Heß (29) "sprang" zum dritten Mal als Sportler des Jahres auf die große Bühne. Im vergangenen Jahr holte er den neunten Titel bei den Deutschen Meisterschaften und wurde Vize-Europameister in der Halle.

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Auch er staunte nicht schlecht, als er von Moderator René Kindermann (50) erfuhr, wer ihm den Chemmy überreichte: Heike Drechsler (61), Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung, war zweifellos der Stargast des Gala-Abends.

Moderiert wurde der Chemmy wieder von René Kindermann (50).
Moderiert wurde der Chemmy wieder von René Kindermann (50).  © Peggy Schellenberger
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Lea Marie Quaas (20) vom TuS Chemnitz-Altendorf erhielt den Preis als Eliteschülerin 2025.
Lea Marie Quaas (20) vom TuS Chemnitz-Altendorf erhielt den Preis als Eliteschülerin 2025.  © Peggy Schellenberger
Dreispringer Max Heß (29) bekam den Chemmy von Weitsprung-Legende Heike Drechsler (61) überreicht.
Dreispringer Max Heß (29) bekam den Chemmy von Weitsprung-Legende Heike Drechsler (61) überreicht.  © Peggy Schellenberger

CFC-Sportdirektor Chris Löwe übergibt Chemmy an die Niners

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37) hatte lobende Worte für die Niners bereit.
CFC-Sportdirektor Chris Löwe (37) hatte lobende Worte für die Niners bereit.  © Picture Point/Gabor Krieg

Für einen emotionalen Schulterschluss sorgte die Ehrung zur Mannschaft des Jahres. Chris Löwe (37), Sportdirektor des Chemnitzer FC, übergab den mittlerweile achten Chemmy an die Basketballer der Niners. "Dem anhaltenden Erfolg der Niners zollen wir größten Respekt. Ich habe keine Sekunde gezögert, den Preis zu überreichen."

Der Publikums-Chemmy ging überraschend, aber verdient an die Schachspielerinnen des CSC Aufbau, die 2025 mit dem Bundesliga-Aufstieg eine Sensation schafften. Nachwuchssportler des Jahres wurde Radsprinter Leonidas Rekowski (18), als Eliteschülerin stand Turnerin Lea Marie Quaas (20) ebenfalls im Rampenlicht.

Für den kulinarischen Höhepunkt in der "Nacht der Champions" sorgten Roland Keilholz (54) und sein Team von "The Cook Family", die den 550 Gästen in Erinnerung an die olympischen Spiele in Mailand/Cortina ein italienisches Buffet präsentierten.

Titelfoto: Bildmontage: Peggy Schellenberger (2)

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