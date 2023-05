Neues Sommerkino in Chemnitz: Kostenloser Filmspaß mit TAG24

Chemnitz - Nach der kurzfristigen Absage der Filmnächte auf dem Theaterplatz war die Befürchtung groß, Chemnitz könnte in diesem Sommer ganz ohne Open-Air-Geflimmer dastehen. So weit wird's nicht kommen, denn die Chemnitzer Morgenpost und TAG24 bieten eine Alternative - und die ist sogar völlig kostenfrei!

Public Viewing am Uferstrand gab's bereits im Sommer 2020. Die LED-Wand zum TAG24 Sommerkino wird mit 50 Quadratmetern jedoch deutlich größer. © Kristin Schmidt

"Vom 29. Juni bis 2. Juli laden wir alle Chemnitzer zum TAG24 Sommerkino auf dem Uferstrand ein", sagt TAG24-Verkaufsleiter Marko Pentke.



Vier Tage lang gibt es Filmspaß für die ganze Familie, jeweils zwei Streifen am Tag - und immer ohne Eintritt.

"Die Filme zeigen wir nicht auf einer aufblasbaren Leinwand, sondern auf einer 50 Quadratmeter großen LED-Fläche, wie man sie von großen WM-Public-Viewings kennt."

Damit seien auch Kinderfilme nachmittags bei Sonnenschein kein Problem.

Die erste Auflage des "TAG24 Sommerkinos" im vergangenen Sommer fand in Magdeburg statt und war ein großer Erfolg. Dieses Jahr gibt es die mehrtägige Veranstaltung nun auch in der Chemnitzer Innenstadt sowie in Berlin.

Pentke: "Welche Filme zu sehen sein werden, steht in den kommenden Tagen fest." Auch begleitende Partys seien geplant.