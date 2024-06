Neun Tipps für einen Sommer-Samstag in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Sommer, Sonne, Samstag. Langweilig sollte es am heutigen Sonnabend keinem werden. Wem noch die zündende Idee fehlt, für den haben wir neun Tipps in Chemnitz und Umgebung.

Chemnitz - Unter dem Motto "Demokratie braucht Vielfalt braucht Demokratie" findet heute wieder der Christopher Street Day in Chemnitz statt.

Chemnitz - Bereits ab 13 Uhr könnt Ihr am heutigen Samstag mit der Parkeisenbahn fahren. Zur späteren Stunde bietet die Strecke ein unglaubliches Panorama mit cremig-orange, pudrig-pink leuchtenden Federwolken, die den Himmel zieren.

Chemnitz - Bei den Sommertemperaturen reicht manchmal auch einfach ein Ausflug an den See. Am Stausee Rabenstein könnt Ihr Euch mit Freunden treffen, zusammen das kühle Nass genießen oder auch eine Partie Minigolf spielen.

Wer sich ein wenig die Beine vertreten will, kann auch einen gemütlichen Spaziergang rund um den Stausee machen.