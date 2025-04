Sachsens Kreative präsentieren sich in ehemaliger Chemnitzer Gießerei

Chemnitz - Leben zieht in die ehemaligen Gießerei in der Chemnitzer Gießerstraße ein. Hier eröffnete am Mittwoch die Ausstellung "Werkschau - Made in Sachsen".

David Weghaupt (35) zeigt die Textilspeichen von "PI ROPE". © Uwe Meinhold

"Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist allgegenwärtig in Design, in Musik, im Theater. Sie ist der Motor, der unserer Gesellschaft auch mit am Leben hält und ist vor allem die Kreativität, die unsere Gesellschaft ausmacht", sagte Wirtschaftsminister Dirk Panter (51, SPD).

"Die Werkschau führt Design, Kunsthandwerk und kreative Exzellenz zusammen und schafft damit Synergien, die auch zu einer besseren Sichtbarkeit der Branche beitragen."

Bis 4. September präsentieren 100 Kreative aus Chemnitz, Leipzig, Dresden und Umgebung ihre Produkte, Projekte und Dienstleistungen. Darunter finden sich Schmuck aus Papier, Kleidung, Erzgebirgische Nussknacker mit Sonnenbrille und Basecap, Recycling-Möbel oder Fahrrad-Räder mit Textilspeichen.

Kreativ geht es in den nächsten Wochen auch auf der Straße der Nationen zu. Hier stellt die Kreativachse neue Sitzbänke auf und gestaltet den Fußweg. Zudem werden weitere Stadtmöbel - wie Bänke, Fahrradständer und Mülleimer - in der Gießer- und Zietenstraße sowie auf dem Edeka-Vorplatz am Brühl platziert.