Mehr Konzerte im Chemnitzer Küchwald? Nicht jeder ist dafür

Chemnitz - Großkonzerte unter freiem Himmel in einer grünen Kulisse - was im Kulturhauptstadtjahr beim Auftritt von Bryan Adams möglich war, soll sich auf der Küchwaldwiese als Veranstaltungsort etablieren. Dieser Vorschlag der AfD-Ratsfraktion fand im Stadtrates eine Mehrheit quer durch die Fraktionen. Darin eingeschlossen ist eine Ergänzung des BSW, die eine Aktualisierung der Konzeption für den Küchwaldpark vorsieht.

Der Auftritt von Bryan Adams verwandelte die Küchwaldwiese in eine grüne Konzertarena. © Kristin Schmidt

Bei etablierten Freizeiteinrichtungen im Küchwald löst der Plan ein durchwachsenes Echo aus. "Den Küchwald für Kultur zu nutzen, ist eine tolle Sache - aber bei Rockkonzerten wird es schwierig", sagt Rolf Escher (72), Vereinsvorstand der Küchwaldbühne.

"Wenn dort große Konzerte stattfinden, kann unser Verein wegen der Lautstärke und der Auf- und Abbauarbeiten an drei Wochenenden nicht spielen und hat mehrere Tausend Euro weniger Einnahmen, auf die wir dringend angewiesen sind."

Positiv sieht der Vereins-Chef Verbesserungen in der Infrastruktur.

"Nötig wären mehr Parkplätze in der Nähe und eine bessere Beleuchtung der Wege."