Promi-Alarm beim Chemnitzer Weinfest: Jens Weißflog schenkt Wein aus

Chemnitz - Das Chemnitzer Weinfest geht in die letzte Runde und lädt zum Abschluss Promis für den guten Zweck ein.

Passend zum Namen des Weingutes unterstützen der Dresdner Uwe Herrmann (60), bekannt aus der VOX-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen", Musiker Mazze Wiesner (38) aus Chemnitz und die O'thaler Skisprung-Legende Jens Weißflog (59) an drei verschiedenen Tagen den Weinstand.

Seit dem gestrigen Montag steht der Verein "Lukas Stern", der Schwerkranken und Menschen mit Handicap ihren Herzenswunsch erfüllt, am Stand des Radebeuler Weinguts "Drei Herren" auf dem Chemnitzer Weinfest.

Am heutigen Dienstag und am morgigen Mittwoch wird Mazze Wiesner ab 14 Uhr vor Ort sein und die Gäste mit Wein bedienen. Uwe Herrmann wird ab 17 Uhr den Stand besuchen. Der "Floh vom Fichtelberg" wartet am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf die Gäste. Zu finden ist der Stand gegenüber von Galeria Kaufhof auf dem Rathausplatz.