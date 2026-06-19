Vom Mickey-Mouse-Schlagzeug zum Berufsmusiker: Mazze Wiesner & Band feiern zehn Jahre

Chemnitz - Zehn Jahre, vier Alben und rund 150 Konzerte pro Jahr: Der Chemnitzer Musiker Mazze Wiesner (41) feiert Band-Jubiläum. Am 19. September steht er dafür mit Weggefährten im Carlowitz Congresscenter auf der Bühne.

Musiker Mazze Wiesner (41) spielt am 19. September sein Jubiläumskonzert in der Stadthalle. © Kristin Schmidt

"Als ich angefangen habe, hätte ich nicht gedacht, dass wir einmal zehn Jahre feiern", sagt Wiesner. "Aber wenn man sich so lange in diesem Geschäft hält, muss man das feiern."

Sein Weg zur Musik begann schon in der Kindheit. Mit sechs Jahren bekam er ein Mickey-Mouse-Schlagzeug geschenkt. Damals galt seine große Leidenschaft noch dem Fußball.

Das änderte sich 1996 bei einem Konzert von Peter Maffay. Zur Jugendweihe kaufte Wiesner sein erstes richtiges Schlagzeug und gründete eine Schülerband. Seit 2011 lebt er von der Musik.

Fünf Jahre später entstand schließlich die Mazze-Wiesner-Band. "Ich hatte damals ein Album mit eigenen Songs veröffentlicht und brauchte Musiker für das Projekt", erzählt er. Das erste Konzert fand am 14. Januar 2016 im Chemnitzer "Flowerpower" statt.

Im September gibt es einen Querschnitt aus dem vergangenen zehn Jahren. "Mit dabei sind alle ehemaligen Bandmitglieder und die australische Sängerin Kiki de Ville", so Wiesner. Ebenfalls auf der Setlist: "Erinnerung ins Herz", das Lied, das Wiesner für den Chemnitzer Verein "Lukas' Stern" geschrieben hat. Tickets für das Konzert kosten 47,10 Euro.