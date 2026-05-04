So schön werden TAG24-Sommerkino und Public Viewing am "Miramar"

Chemnitz - Spätestens das zurückliegende Wochenende hat die Lust auf lange Sommerabende geweckt. Genau darauf dürfen sich die Chemnitzer schon jetzt freuen: Am "Miramar" gibt es wieder Kino und Fußball-Atmosphäre unter freiem Himmel.

Felix Stöhler (24, l.) und Marko Pentke (51) freuen sich auf die Freiluft-Saison. © Kristin Schmidt

Das TAG24-Sommerkino geht vom 9. bis 12. Juli in eine neue Runde. Die Location auf dem Schloßberg, wo das Event 2025 erstmals stattfand, hat sich dabei bewährt: "Das wurde fantastisch angenommen", sagt TAG24-Verkaufsleiter Marko Pentke (51).

"Wie gewohnt stehen auch in diesem Jahr zwei Vorstellungen pro Tag auf dem Programm: um 16 Uhr ein Familienfilm und um 19.30 Uhr ein Blockbuster oder Filmklassiker."

Auf der rund 50 Quadratmeter großen LED-Leinwand werden die Filme in stimmungsvoller Open-Air-Atmosphäre gezeigt.