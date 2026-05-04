So schön werden TAG24-Sommerkino und Public Viewing am "Miramar"

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Am "Miramar" in Chemnitz gibt es wieder Kino und Fußball-Atmosphäre unter freiem Himmel. Das TAG24-Sommerkino geht vom 9. bis 12. Juli in eine neue Runde.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Spätestens das zurückliegende Wochenende hat die Lust auf lange Sommerabende geweckt. Genau darauf dürfen sich die Chemnitzer schon jetzt freuen: Am "Miramar" gibt es wieder Kino und Fußball-Atmosphäre unter freiem Himmel.

Felix Stöhler (24, l.) und Marko Pentke (51) freuen sich auf die Freiluft-Saison.
Felix Stöhler (24, l.) und Marko Pentke (51) freuen sich auf die Freiluft-Saison.  © Kristin Schmidt

Das TAG24-Sommerkino geht vom 9. bis 12. Juli in eine neue Runde. Die Location auf dem Schloßberg, wo das Event 2025 erstmals stattfand, hat sich dabei bewährt: "Das wurde fantastisch angenommen", sagt TAG24-Verkaufsleiter Marko Pentke (51).

"Wie gewohnt stehen auch in diesem Jahr zwei Vorstellungen pro Tag auf dem Programm: um 16 Uhr ein Familienfilm und um 19.30 Uhr ein Blockbuster oder Filmklassiker."

Auf der rund 50 Quadratmeter großen LED-Leinwand werden die Filme in stimmungsvoller Open-Air-Atmosphäre gezeigt.

Vom 9. bis 12. Juli findet wieder das TAG24-Sommerkino am Miramar statt.
Vom 9. bis 12. Juli findet wieder das TAG24-Sommerkino am Miramar statt.  © Ralph Kunz
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Auch das Public Viewing zur Fußball-WM (11. Juni bis 19. Juli) richtet TAG24 dort mit aus

Fußball-Fans können sich wieder aufs Public Viewing auf dem Schloßberg freuen.
Fußball-Fans können sich wieder aufs Public Viewing auf dem Schloßberg freuen.  © Kristin Schmidt

Das kostenlose Filmvergnügen ist längst auch über die Stadtgrenzen hinaus beliebt: "In diesem Jahr sind wieder einige Standorte dazugekommen", so Pentke. Neu dabei sind Freital (18.-21. Juni), Riesa (25.-28. Juni), Gera (30. Juli-2. August) und Pirna (27.-30. August).

Das Sommerkino ist aber nicht das einzige Open-Air-Event im Park an der Schloßkirche. Auch das Public Viewing zur Fußball-WM (11. Juni-19. Juli) richtet TAG24 dort mit aus.

Pentke: "Wir zeigen auf jeden Fall alle Deutschland-Spiele der Vorrunde." Danach entscheide die Anstoßzeit. Da die WM in diesem Jahr in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, kommt es teilweise zu deutlichen Zeitverschiebungen.

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"Für die Vorrunden-Spiele können aber bereits Tische reserviert werden", ergänzt Projektmanager Felix Stöhler (24). Reservierung unter: miramar-chemnitz.de

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, Kristin Schmidt

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