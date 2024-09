Bauarbeiten im Zeitplan: Chemnitzer Schwimmparadies eröffnet nächste Woche

Chemnitz - Nächste Woche öffnet der Schwimmsportkomplex Bernsdorf in Chemnitz nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wieder seine Türen.

Großes Badfest im Rahmen der Eröffnung pünktlich zum Weltkindertag. © Kristin Schmidt

Die Schwimmhalle wird am Kindertag (20. September) offiziell eröffnet. Dabei wird Bürgermeister Michael Stötzer (52, Grüne) als Bauherr den symbolischen Schlüssel an Dagmar Ruscheinsky (65, parteilos) als zuständige Sportbürgermeisterin übergeben.

Anschließend bietet das Sportamt für Interessierte zwei Führungen durch das Bernsdorfer Bad um 11 Uhr sowie um 12 Uhr. Anmelden könnt Ihr Euch über das Bürgerbeteiligungsportal der Stadt Chemnitz.

Schnell sein lohnt sich: Pro Führung sind maximal 20 Personen zugelassen, da auch die kleinen Technikräume besichtigt werden.

Von 13.30 Uhr bis 21 Uhr findet dann das "Badfest für Alle" statt. Anlässlich zum Weltkindertag hat sich das Schwimmbad ein umfangreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie einfallen lassen.

In der Freizeithalle werden sogar kleine Wettkämpfe durchgeführt, bei denen auch Preise gewonnen werden können. Mutige können außerdem am Sprung-Contest teilnehmen. Ein Aquaparcours in der 25-Meter-Halle vervollständigt das Angebot.

Kinder bis zum Alter von 14 Jahren haben im Rahmen der Eröffnungsfeier freien Eintritt.