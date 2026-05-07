Sie waren Unternehmer: Schau über Chemnitzer Familien und was zur Nazizeit aus ihnen wurde

Chemnitz - 81 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges machen zwei Chemnitzer Museen jüdische Geschichte greifbar. Im Rahmen des Projektes "Tacheles" eröffnen am Freitag Ausstellungen, die sich dem Leben einstiger Unternehmerfamilien aus Chemnitz widmen.

Viele Familien haben Exponate für die Ausstellung "Threads" zur Verfügung gestellt. Darunter diese Geige von der in KZ Stutthof ermordeten Erna Solomonica - eine Leihgabe von der Enkelin Jessica Durlacher (65). © Uwe Meinhold

Im Archäologiemuseum smac beleuchtet die Ausstellung "Threads - Verflechtungen", die Historie von insgesamt 25 Familien. Es sind harte Kontraste: Vielen persönlichen Leihgaben steht eine schwarze Wand mit Deportationslisten gegenüber, die die Brutalität und das effiziente Vorgehen der Nationalsozialisten veranschaulicht.

Sie stehen stellvertretend für alle Opfergruppen des Holocaust, erklärt Kuratorin Christina Michel. Eine der Leihgaben ist eine Geige der im KZ Stutthof ermordeten Erna Solomonica, die ihre Enkelin Jessica Durlacher (65) zur Verfügung stellte. Sie findet die Ausstellung sehr berührend und auch sehr wichtig: "Alles ist weg. Meine Großmutter stammt von hier und alles wurde vernichtet."

Parallel dazu zeigt das Fahrzeugmuseum die Ausstellung "Mobile Erinnerungen". Im Mittelpunkt steht die Familie Ascher, die ein Schuhgeschäft auf dem Markt betrieb, bis sie 1940 in die USA floh.