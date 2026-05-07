07.05.2026 06:14 Sie wollte ins All und landet im Erzgebirge: Neue Chefin für Seiffener Nussknacker

Das Freilicht- und Spielzeugmuseum in Seiffen bekommt eine neue Chefin. Thorid Zierold war lange im Chemnitzer Naturkundemuseum und wollte auch mal ins All.

Von Mandy Schneider

Chemnitz/Seiffen - Mit der Weltraum-Mission von Urkrebs-Eiern und ihrer Bewerbung, erste deutsche Frau im All zu werden, sorgte Thorid Zierold (48) als stellvertretende Leiterin im Naturkundemuseum Chemnitz überregional für Aufsehen. Jetzt steigt die Überfliegerin im Erzgebirge auf und übernimmt in Seiffen die Leitung des Freilicht- und des Spielzeugmuseums.

Bei Sammler Adolf Heidenreich (85) begutachtete Thorid Zierold (48) historische Nussknacker, die bald das Seiffener Spielzeugmuseum bereichern. © Nico Schimmelpfennig Schon vor dem offiziellen Start im August ist Thorid Zierold in Seiffen anzutreffen, begleitete auch den jüngsten Coup, der dem Museum die Schenkung der weltgrößten Nussknacker-Sammlung bescherte. Dafür nimmt die künftige Museums-Chefin, die noch in Chemnitz als Referentin für Kultur arbeitet, jede Woche einen Tag Urlaub. "Ich nutze die Gelegenheit, um mit dem Team künftige Ausstellungen vorzubereiten und bei den aktuell laufenden Bauarbeiten dabei zu sein. Die Arbeit im Museum sehe ich nicht als Job, sondern als Berufung und freue mich über die Chance, die ich in Seiffen habe", sagt Zierold. "Die Museen in Seiffen verbinden Handwerk, Geschichte und regionale Identität. Das möchte ich im Kontext des UNESCO-Welterbes weiterentwickeln."

Mit ihren Urzeitkrebsen sorgte die Kuratorin 2013 für Aufsehen. © Uwe Meinhold

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