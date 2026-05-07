Sie wollte ins All und landet im Erzgebirge: Neue Chefin für Seiffener Nussknacker
Chemnitz/Seiffen - Mit der Weltraum-Mission von Urkrebs-Eiern und ihrer Bewerbung, erste deutsche Frau im All zu werden, sorgte Thorid Zierold (48) als stellvertretende Leiterin im Naturkundemuseum Chemnitz überregional für Aufsehen. Jetzt steigt die Überfliegerin im Erzgebirge auf und übernimmt in Seiffen die Leitung des Freilicht- und des Spielzeugmuseums.
Schon vor dem offiziellen Start im August ist Thorid Zierold in Seiffen anzutreffen, begleitete auch den jüngsten Coup, der dem Museum die Schenkung der weltgrößten Nussknacker-Sammlung bescherte. Dafür nimmt die künftige Museums-Chefin, die noch in Chemnitz als Referentin für Kultur arbeitet, jede Woche einen Tag Urlaub.
"Ich nutze die Gelegenheit, um mit dem Team künftige Ausstellungen vorzubereiten und bei den aktuell laufenden Bauarbeiten dabei zu sein. Die Arbeit im Museum sehe ich nicht als Job, sondern als Berufung und freue mich über die Chance, die ich in Seiffen habe", sagt Zierold.
"Die Museen in Seiffen verbinden Handwerk, Geschichte und regionale Identität. Das möchte ich im Kontext des UNESCO-Welterbes weiterentwickeln."
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Kontakt nach Chemnitz bleibt bestehen
Der jüngste Schatz des Spielzeugmuseums - eine Sammlung von über 2000 historisch wertvollen Nussknackern - bietet dafür beste Chancen. Thorid Zierold ist überzeugt: "Diese Schenkung zeigt neue Perspektiven für das Museum auf."
Die Stelle als Museums-Chefin in Seiffen ist für Thorid Zierold auch eine Rückkehr nach Hause: "Ich bin in Cämmerswalde geboren und lebe seit Februar wieder hier. Es ist ein glückliches Zusammentreffen der beruflichen Entwicklung und der privaten Entscheidung, wieder ins Erzgebirge zu ziehen."
Der Kontakt nach Chemnitz soll dabei nicht abreißen. "Mir liegt die Verbindung sehr am Herzen, vor allem im Zusammenhang mit dem Leagacy-Prozess der Kulturhauptstadt."
Titelfoto: Bildmontage: Nico Schimmelpfennig, Uwe Meinhold