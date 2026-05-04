Restaurants, Park, Außenbühne: Grüne träumen vom Szeneviertel rund um neues Theater in Chemnitz

Chemnitz - Jetzt sind sich die Chemnitzer Grünen und ihre Mitglieder einig: Sie wollen einen Neubau des Schauspielhauses am Spinnbau in Chemnitz . Damit soll das Areal rund um den Spinnbau attraktiver werden. Für das ehemalige Schauspielhaus hoffen die Grünen auf eine geeignete Nachnutzung.

Aktuell werden Theaterstücke im Chemnitzer Spinnbau aufgeführt. Doch eine Dauerlösung ist das nicht. © Sven Gleisberg

In der vergangenen Woche haben die Grünen auf einer Mitgliederversammlung beschlossen, sich für einen Neubau des Schauspielhauses auf dem Spinnbau-Gelände einzusetzen.

Damit stellen sich die Grünen ganz klar gegen den Vorschlag der SPD, das Schauspielhaus und die Oper zusammenzulegen. Grünen-Stadtrat Joseph Israel (27) spricht von einer "großen Gefahr für das Kulturangebot unserer Stadt".



Israel drängt auf eine schnelle Lösung: "Die jetzt wieder aufgemachte Debatte sorgt weiterhin für Unsicherheit und Verzögerung. Statt des jahrelangen Hin und Hers braucht es endlich eine klare Vision für die Zukunft des Theaters."



Für die Grünen wäre ein neues Schauspielhaus am Spinnbau ein Gewinn für das gesamte Areal. "Durch die Ansiedlung am Spinnbau kann sich das Gebiet zum Ausgehviertel Südbahnhof-Altchemnitz weiterentwickeln", teilen die Grünen mit.

Zudem könnten sich neue Restaurants in diesem Gebiet ansiedeln. "So entsteht ein Ausgehviertel, welches Anreize für die Jugend, aber auch Begegnungsräume für die gesamte Stadtgesellschaft schafft", heißt es.

Unter anderem könnte es auch Zusammenarbeiten mit dem Kulturbahnhof Chemnitz, dem Club Transit oder Atomino und dem Wirkbau geben.