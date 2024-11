05.11.2024 15:06 1.008 Sie wird die neue Operndirektorin in Chemnitz

In Leipzig geboren, in Dresden ausgebildet und nun in Chemnitz tätig: Christine Marquardt startet dort im kommenden Jahr als neue Operndirektorin.

Chemnitz - Christine Marquardt wird neue Operndirektorin an den Städtischen Theatern Chemnitz. Sie startet am 1. August 2025 und tritt damit die Nachfolge von Jürgen Reitzler an, wie die Chemnitzer Theater mitteilten. Christine Marquardt wird zum 1. August 2025 neue Operndirektorin der Städtischen Theater Chemnitz. © Christian Lorenz/Oper Chemnitz/dpa Es sei ihr eine große Herzensangelegenheit, Kinder und Jugendliche für das Musiktheater zu begeistern, betonte Marquardt. Ein weiterer persönlicher Fokus liege darauf, die Oper mit einem vielfältigen Programm in den kommenden Spielzeiten noch weiter in die Stadt hinein zu öffnen. Marquardt stammt aus Leipzig und studierte an der Dresdner Musikhochschule Gesang. Ihre Laufbahn begann sie 2009 als Regieassistentin für Musiktheater am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Das Opernhaus prägt das Bild am Theaterplatz in Chemnitz. © Hendrik Schmidt/dpa Später folgten Stationen am Badischen Staatstheater Karlsruhe, der Semperoper Dresden und am Stadttheater Klagenfurt. Zwischenzeitlich war sie auch freischaffend tätig.

