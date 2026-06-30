Vor Demo-Parade am Sonnabend: Chemnitzer CSD-Organisatoren sorgen sich um Kultur-Angebote

Chemnitz - Es wird wieder bunt auf den Straßen von Chemnitz : Am Samstag findet der 13. Christopher Street Day (CSD) statt. Unter dem Motto "Queer bleibt! Kultur auch?!" haben die CSD-Organisatoren ein vielfältiges Programm organisiert.

Franziska Herold (41) zum CSD-Motto: "Kulturelle Vielfalt und gesellschaftliche Vielfalt sind untrennbar miteinander verbunden." © Ralph Kunz

Bereits am Mittwoch startet die dazugehörige Aktionswoche mit einem Bowlingabend sowie einem Vortrag zur queeren Perspektive auf die DDR.

Auf dem Programm stehen außerdem ein Kneipenquiz, die Vorführung des Films "Stonewall" sowie Lesungen im Kultur-Café Julius im Schocken.

Am Samstag folgt dann die Demonstration selbst: Um 12 Uhr startet der Zug an der Rosa-Luxemburg-Schule am Brühl und führt durch die Chemnitzer Innenstadt.

Die Veranstalter rechnen mit bis zu 1000 Teilnehmenden. Mit dem diesjährigen Motto soll verdeutlicht werden, dass queere Kulturorte und -angebote keine Selbstverständlichkeit sind.

"Queere Kultur ist weit mehr als ein Freizeitangebot - sie ist Ausdruck von Freiheit, Teilhabe und gelebter Demokratie", sagt Schirmherrin und Gleichstellungsbeauftragte Franziska Herold (41). Gegendemonstrationen sind nach Angaben der Stadt bislang nicht angemeldet. Die Polizei wird den CSD wie in den Vorjahren begleiten.