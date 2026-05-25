So schön war Pfingsten in Chemnitz

Chemnitz - Das Pfingstfest zeigte sich in Chemnitz von seiner schönsten Seite: Viele Besucher zog es am langen Wochenende zu Dampflokromantik, Familienfesten und Mühlentradition.

Bei Beate Weise (57, l.) machten Janne (8, r.) und Hanni (12) zusammen mit Mutter Franzi (40) ihr Mausmühlen-Diplom. © Kristin Schmidt

In der Wohnmühle Schmidt-Rottluff gab es zum Deutschen Mühlentag einiges zu erleben: Besucher konnten das historische Gebäude besichtigen und mehr über die spannende Geschichte erfahren.

Auch Kinder kamen voll auf ihre Kosten: Janne (8) und Hanni (12) errieten Getreidesorten und bekamen ihr Mausmühlen-Diplom.

Beim Schauplatz Eisenbahn und im Eisenbahnmuseum in Hilbersdorf sorgten historische Bahnen, das Blaulichttreffen und weitere Angebot für große Begeisterung. Der Museumschef Sven Liebold ist zufrieden mit dem Wochenende: "Die Resonanz war sehr positiv."