Neues Sport-Event in Chemnitz: Extrem-Dauerlauf um den Adelsbergturm

Chemnitz - Sportlich, sportlich! Ein neues Laufformat feiert zu Pfingsten seine Premiere in Chemnitz . Am Wochenende findet erstmals das "Backyard Ultra"-Laufevent rund um den Adelsbergturm statt.

Anne Gründler (37, l.) und Pierre Kiesewetter (36) organisieren zum ersten Mal das "Backyard Ultra"-Laufevent rund um den Adelsbergturm. © Ralph Kunz

Dabei gehen 50 Teilnehmer ab Samstag, 10 Uhr, an den Start und müssen jede Stunde eine neue Runde von fast sieben Kilometern laufen. Wer die Strecke nicht innerhalb von 60 Minuten beendet oder nicht rechtzeitig erneut an der Startlinie steht, scheidet aus.

Das Rennen dauert schließlich so lange, bis einer übrig bleibt. "Für den Anfang haben wir es erst mal auf 48 Stunden begrenzt", sagt Mitorganisator Pierre Kiesewetter (36). Zudem handele es sich um eine recht anspruchsvolle Strecke.

Der erfahrene Strecken- und Trailläufer Pierre Kiesewetter kennt solche Rennen von Zittau, Radebeul und dem Fichtelberg. "Während in Zittau bis zu 40 Meter Höhenunterschied erreicht werden, erreicht die Strecke um den Adelsberg bis zu 150 Höhenmeter. Das zehrt dann schon an der Energie", erzählt er.

Dabei schätzt er die Laufform besonders. "Hier geht es mehr um das Miteinander als bei Straßenwettkämpfen. Man kann zusammen laufen oder wandern und nebenbei ins Gespräch kommen."