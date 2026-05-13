Chemnitzer Uferstrand startet in die Saison: Wird's die letzte?

Chemnitz - Mit Bier und Hüpfburg startet der Chemnitzer Uferstrand am Donnerstag – traditionell zum Männertag – in die neue Saison. Während sich die Betreiber auf Gäste und Sommerstimmung freuen, wird im Internet bereits über die Zukunft der Location diskutiert.

Marcel Kummers (38) steckt noch in den Vorbereitungsarbeiten für die Saisoneröffnung. © Kristin Schmidt

"14 Uhr geht's am Donnerstag los. Der Eintritt ist frei", kündigt Gastro-Chef Marcel Kummers (38) an. Nach Himmelfahrt ist der Uferstrand dann täglich ab 16 Uhr geöffnet.

Die große Party-Location von früher wird zwar inzwischen überwiegend für private Veranstaltungen genutzt. Ganz verschwunden ist das Feier-Feeling aber nicht: Im August stehen zwei öffentliche Events an.

Am 22. August steigt die Open-Air-Version von "Mama geht tanzen". Außerdem ist eine Ü40-Party geplant. "Da die Veranstaltungen nur bis 22 Uhr gehen, können wir auch die Nachtruhe einhalten", sagt Kummers.

Dass direkt vor dem Uferstrand wieder gebaut wird, sehen die Betreiber aktuell entspannter. Vor drei Jahren hatte eine Baustelle an der Annaberger Straße das Geschäft vermiest. "Die Leute können uns diesmal trotzdem normal erreichen", so Kummers.

Laut Stadt soll der Uferstrand auch von den nächsten Bauabschnitten am Falkeplatz nicht direkt betroffen sein.