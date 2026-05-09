Clown Fridolin hat seine Schuhe wieder
Chemnitz - Clown Fridolin kann wieder lachen: Seine roten Clownsschuhe sind zurück! Mitte April hatte der Chemnitzer die auffälligen Treter nach einem Auftritt neben seinem Motorrad stehen lassen, kurz darauf waren sie verschwunden.
"Irgendwer hat sie mitgenommen, ist damit über den Brühl gelaufen und hat sie dort jemandem verkauft", erzählt Fridolin, wie es mit den Schuhen weiterging.
Zu Hause zeigte der Käufer seiner Freundin stolz die erstandenen Treter, doch diese erkannte die berühmten Schuhe sofort wieder.
"Dann hat er sich bei mir gemeldet und die Schuhe zurückgebracht", sagt der Clown erleichtert.
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Weil Fridolin so glücklich über die Rückgabe war, erstattete er dem Käufer sogar den Kaufpreis. Und es kam noch besser: Weil er die Hoffnung auf ein Wiedersehen eigentlich schon aufgegeben hatte, ließ er bereits neue Schuhe anfertigen. Jetzt besitzt der Clown plötzlich zwei Paar seiner roten Kult-Schuhe.
Titelfoto: Sven Gleisberg