Clown Fridolin hat seine Schuhe wieder

Chemnitz - Clown Fridolin kann wieder lachen: Seine roten Clownsschuhe sind zurück! Mitte April hatte der Chemnitzer die auffälligen Treter nach einem Auftritt neben seinem Motorrad stehen lassen, kurz darauf waren sie verschwunden .

So traurig war Fridolin, nachdem seine Schuhe im April verschwunden waren. © Kristin Schmidt

"Irgendwer hat sie mitgenommen, ist damit über den Brühl gelaufen und hat sie dort jemandem verkauft", erzählt Fridolin, wie es mit den Schuhen weiterging.

Zu Hause zeigte der Käufer seiner Freundin stolz die erstandenen Treter, doch diese erkannte die berühmten Schuhe sofort wieder.

"Dann hat er sich bei mir gemeldet und die Schuhe zurückgebracht", sagt der Clown erleichtert.